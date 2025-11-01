ذي يزن بن هيثم يصل إلى القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير

وصل ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان مساء الجمعة إلى مصر لترؤس وفد سلطنة عُمان المشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير غدٍ السبت بالقاهرة.



وكان في استقباله والوفد المرافق له لدى وصولهم القاعة الرئاسية بمطار القاهرة الدولي، المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وعدد من المسؤولين في الحكومة المصرية وأعضاء السفارة العُمانية بالقاهرة.

