يوسف القعيد: عبد الناصر ثالث شخصية سعت لتأسيس مصر الحديثة والسيسي رجل القرن الواحد والعشرين

قدم الكاتب والروائي يوسف القعيد تقييمًا متوازنًا للفترة الناصرية، مؤكدًا أن تلك الحقبة سعت لتأسيس مصر الحديثة، وأن حجم الإنجازات العمرانية والوطنية فاق المآخذ، والتي لم يدركها المصريون إلا بعد رحيل الزعيم جمال عبد الناصر.

وأوضح القعيد، أن رؤيته للفترة الناصرية تقوم على أساس محاولة التأسيس، مشيرًا إلى أن أي عملية تأسيس لا بدَّ أن تتضمن بعض العيوب، لكنه أكد أن حجم البناء في زمن عبد الناصر أكبر من حجم المآخذ.

مقارنة تاريخية بين قادة مصر

وصف القعيد جمال عبد الناصر بأنه ثالث شخصية بعد محمد علي وسعد زغلول، وقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في القرن الواحد والعشرين، التي حاولت تأسيس الدولة المصرية الحديثة، معترفًا بوجود تجاوزات في تلك المرحلة، خاصة في مسألة الحريات.

وأشار إلى أن تقييمه للفترة مستند إلى خبرته الشخصية ومعاصرته للأحداث وعلاقاته القريبة بأسرة الزعيم الراحل.

شهادات شخصية نادرة عن أسرة عبد الناصر

وروى القعيد خلال لقائه ببرنامج "كل الكلام" الذي يقدمه عمرو حافظ على قناة الشمـس، قصصًا شخصية ومؤثرة عن أبناء جمال عبد الناصر، كاشفًا عن صداقته القريبة مع الدكتور خالد جمال عبد الناصر، والدكتورة هدى ومنى جمال عبد الناصر، واسترجع لحظة لقاء جمعه بالدكتور خالد والأديب العالمي نجيب محفوظ على متن مركب فرح بوت.

وقال القعيد: "شعرت بالحرج من طلب خالد لقاء نجيب محفوظ، لكن محفوظ رحب بحفاوة غير متوقعة وقال له: ازيك يا ابني الغالي.. وكان يتعامل معه برحابة صدر غير عادية"، مؤكدًا أن الدكتورة هدى جمال عبد الناصر تتمتع بنفس الرحابة والقدرة على التسامح.

توازن بين الإنجاز والنقد

أكد القعيد أن الفترة الناصرية تمثل تجربة تأسيسية مهمة لمصر الحديثة، مع وجود بعض التجاوزات التي لا تنكر أهمية الإنجازات الوطنية والعمرانية، مضيفًا أن فهم هذه المرحلة يحتاج إلى من عاشها أو درسها عن قرب.

