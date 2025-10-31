السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تحذير من حالة ممطرة تبدأ الأحد المقبل

حالة الطقس الأيام
حالة الطقس الأيام المقبلة، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة ممطرة تبدأ مساء الأحد المقبل وحتى الإثنين المقبل، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الدلتا وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا السبت

الأرصاد: أجواء غير مستقرة في طقس الخميس وأمطار على هذه المناطق

طقس خريفى معتدل مائل للحرارة نهارا

كانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس، غدا السبت، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصرى الكبير ويسود طقس خريفى معتدل مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى  السواحل الشمالية وحار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء


وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  29

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 20
  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا

مواد متعلقة

مائل للبرودة في هذه المناطق، حالة الطقس اليوم الجمعة

بشاير التوقيت الشتوي، تحذير من ظواهر جوية مقلقة تضرب الوجه البحري وشمال مصر

الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة أول أيام التوقيت الشتوي

شبورة كثيفة وأمطار خفيفة، حالة الطقس غدا الجمعة

الأكثر قراءة

مصرع راعي كنيسة الأنبا شنودة بالغردقة وزوجته في حادث تصادم على طريق "قنا- سفاجا"

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بالأزمات المالية والديون

احتفالا بالمتحف الكبير، هل نشر صور الأشخاص بملابس الفراعنة حرام؟ عالم أزهري يجيب

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك بختام تعاملات الأسبوع

أخبار الفن اليوم: ناسا ترد على ادعاءات كيم كارداشيان.. تفاصيل مشاركة أحمد حلمي في افتتاح المتحف الكبير.. عضو نقابة المهن الموسيقية يحذر من محاولات للتفرقة داخل المجلس

آخر تطورات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

ميدان الجلاء يتحول لتحفة فنية استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

مجلس الأمن يصوت لصالح خطة المغرب للحكم الذاتي في الصحراء

خدمات

المزيد

مصاريف ورسوم إصدار بطاقة ميزة في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك بختام تعاملات الأسبوع

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بالأزمات المالية والديون

أحمد كريمة يروي القصة الإنسانية وراء زواج فاطمة الزهراء من علي بن أبي طالب

هل يجوز الزواج العرفي للحصول على المعاش؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية