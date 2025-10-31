الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا السبت

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
ads

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت ويسود طقس خريفى معتدل مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر  الليل على أغلب الأنحاء.

 

مائل للبرودة في هذه المناطق، حالة الطقس اليوم الجمعة

شبورة كثيفة وأمطار خفيفة، حالة الطقس غدا الجمعة

 ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية وحار  على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  29

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة المحسوسة: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 20
  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا درجات الحرارة المتوقعة غدا

مواد متعلقة

الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق اليوم

مائل للبرودة في هذه المناطق، حالة الطقس اليوم الجمعة

بشاير التوقيت الشتوي، تحذير من ظواهر جوية مقلقة تضرب الوجه البحري وشمال مصر

الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة أول أيام التوقيت الشتوي

الأكثر قراءة

وفاة نجل القارئ الراحل عبد الباسط عبد الصمد.. ووزير الأوقاف ينعيه

لليوم الثالث على التوالي، انخفاض أسعار البيض ببورصة الدواجن

عدد أهداف الدوري المصري بعد الجولة 12

هانيبال القذافي يستغيث بمصر والسعودية ويهدد بالانتحار

تداول 16 ألف طن و1017 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الاحمر

الأمن يكشف تفاصيل حادث اصطدام سيارة بالمنيا وضبط قائدها

ملوك ورؤساء، قائمة المشاركين في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

أون سبورت تعلن نقل قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

خدمات

المزيد

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع أسعار الجبن اليوم في الأسواق باستثناء الرومي والشيدر

المرشح مش هيلحقك، مخالفات تستوجب الإحالة إلى النيابة بانتخابات مجلس النواب

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

أسعار سيارات روكس 01 ROX

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الموز الفاسد في المنام وعلاقتها بالسعادة في الحياة الزوجية

فضائل الدعاء في الجمعة الثانية من جمادى الأولى

جمعة النور والبركة، الأزهر للفتوى يذكر بفضل الصلاة على النبي

المزيد
الجريدة الرسمية