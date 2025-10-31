الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السيسي: سياستنا قائمة على المبادئ والقيم ولا نتآمر أو نستخدم القوة تحقيقا لمصالحنا

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مصر لديها سياسة خارجية قائمة على المبادئ والقيم واحترام القانون الدولي، وأنها لا تتآمر ولا تهدد أو تستخدم القوة تحقيقا لمصالحها، وأنها تهدف إلى تحقيق الاستقرار والسلام في الدول الصديقة إعمالًا لصالح الشعوب.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ومن الجانب الكونغولي ايليبي مانديمبويولاند، وزيرة الثقافة والفنون والتراث، والسفير كاسونغو موسينغل جان باتست، سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقاهرة، ماندونغو بولا كومبو، المستشار الخاص لرئيس الجمهورية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن  الرئيس رحّب بشقيقه الرئيس تشيسيكيدي، مثمنًا مشاركته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، والتي تعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر والكونغو الديمقراطية. 

كما أعرب الرئيس عن تطلعه لاستقبال الرئيس تشيسيكيدي مجددًا في زيارة ثنائية مرتقبة، في إطار مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدًا استعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم لمساندة الكونغو في مواجهة التحديات الاقتصادية، وذلك في ظل العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية الرئيس عبد الفتاح السيسي

