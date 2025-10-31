الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الأوقاف السابق: الميليشيات تدمّر الدول ولا أمان إلا بجيش وطني واحد

الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، فيتو

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن وجود الميليشيات يمثل خطرًا داهمًا على أمن الدول واستقرارها، مشددًا على أن صمام الأمان الحقيقي لأي دولة هو جيشها الوطني وشرطتها الوطنية، بعيدًا عن أي تشكيلات أو جماعات مسلحة خارجة عن إطار الدولة.

وزير الأوقاف السابق: الميليشيات شرٌّ أينما حلت

وقال جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الميليشيات شرٌّ أينما حلت، مؤكدًا ضرورة أن يظل السلاح حكرًا على الدولة وحدها، وأن تُدعَّم مؤسساتها الوطنية لتبقى قوية وقادرة على حماية الوطن من أي محاولات للفوضى أو التفتيت.

 وزير الأوقاف السابق: وجود جيش وطني واحد وشرطة وطنية واحدة هو الضمانة الأساسية لحماية مقدرات الدول

وشدد وزير الأوقاف السابق على أن وجود جيش وطني واحد وشرطة وطنية واحدة هو الضمانة الأساسية لحماية مقدرات الدول وصون أمنها واستقرارها، داعيًا إلى نبذ كل أشكال التسلح خارج القانون، ومواجهة الجماعات المسلحة والمرتزقة والعصابات التي تهدد كيان الدولة الوطنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وزير الأوقاف وزير الاوقاف السابق

مواد متعلقة

مختار جمعة: الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الإسلام

مختار جمعة: لاءات السيسي وخطه الأحمر أعاد إلى مصر ريادتها الإقليمية ومكانتها الدولية

مختار جمعة: قرارات الحرب والسلم تكون لأهل الاختصاص وتحصين الجبهة الداخلية واجب الوقت

مختار جمعة يوجه رسالة دعم للرئيس السيسي: سر على بركة الله ونحن خلفك

الأكثر قراءة

احتفالا بالمتحف الكبير، هل نشر صور الأشخاص بملابس الفراعنة حرام؟ عالم أزهري يجيب

وزير الأوقاف السابق: الميليشيات تدمّر الدول ولا أمان إلا بجيش وطني واحد

هل يجوز إلزام الناس برأي فقهي واحد عند الخلاف بين العلماء؟ رد قوي من المفتي السابق (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، معن بن عدي هادم وحارق مسجد الضرار

ممدوح الششتاوي يكتب: المتحف الكبير خطوة لوضع مصر ضمن أفضل الوجهات السياحية بالعالم

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

اجتماع عاجل في الزمالك لمناقشة مستقبل فيريرا قبل السوبر وهذا الاتجاه الأقرب

رابط مباشر لمشاهدة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على تيك توك

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

تصل إلى 15 جنيها، ارتفاع أسعار الجبن اليوم في الأسواق باستثناء الرومي والشيدر

المرشح مش هيلحقك، مخالفات تستوجب الإحالة إلى النيابة بانتخابات مجلس النواب

التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بالمتحف الكبير، هل نشر صور الأشخاص بملابس الفراعنة حرام؟ عالم أزهري يجيب

هل يجوز إلزام الناس برأي فقهي واحد عند الخلاف بين العلماء؟ رد قوي من المفتي السابق (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، معن بن عدي هادم وحارق مسجد الضرار

المزيد
الجريدة الرسمية