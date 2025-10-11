إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق أسيوط الصحراوي

أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق بحرى مدخل الغنايم الصحراوى بمحافظة أسيوط.

طريق أسيوط الصحراوي

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين إصابة كل من: أحمد محمد، 37 سنة، باشتباه خلع بالكتف الأيمن، تولين أسامة 5 سنوات، بيسان وائل 7 سنوات، باشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.