إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق أسيوط الصحراوي

أصيب 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق بحرى مدخل الغنايم الصحراوى بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين إصابة كل من: أحمد محمد، 37 سنة، باشتباه خلع بالكتف الأيمن، تولين أسامة 5 سنوات، بيسان وائل 7 سنوات، باشتباه ما بعد الارتجاج.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

