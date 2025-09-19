حبس سيدة وسائق توك توك بتهمة سرقة مبلغ مالي من شاب بالواحات البحرية

أمرت نيابة الجيزة بحبس سيدة وسائق توك توك بتهمة سرقة مبلغ مالي من شاب في الواحات البحرية بالجيزة، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

اتهام سيدة وسائق بالسرقة

البداية كانت بتقدم شخص ببلاغ لمديرية أمن الجيزة، اتهم فيه سيدة تعمل في سمسرة العقارات وسائق توك توك بسرقته، وأنهما غافلاه واستوليا منه على مبلغ 40 ألف جنيه وفرا هاربين.

حدد رجال المباحث هوية المتهمين، وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتولت النيابة المختصة التحقيق، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الواقعة.

