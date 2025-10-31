شاشات عملاقة بدمياط الجديدة لنقل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير

مع اقتراب لحظة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر 2025، تتجه أنظار العالم إلى مصر، مهد الحضارات، التي تستعد لتقديم أضخم صرح ثقافي وسياحي في تاريخها الحديث، في احتفالية عالمية غير مسبوقة بحضور قادة وملوك ورؤساء حكومات وشخصيات بارزة من مختلف دول العالم.

رمز حضارة يربط الماضي بالحاضر والمستقبل

وأكد المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مبنى يضم آثارًا وتماثيل، بل هو رمز لعظمة مصر وعبقرية أبنائها الذين استطاعوا أن يجسدوا تاريخهم المجيد بروح الحاضر لينقلوه إلى المستقبل.

وأوضح أن المتحف يمثل رسالة سلام وثقافة من مصر إلى العالم، تؤكد أن الحضارة المصرية ستظل منارة تُضيء طريق الإنسانية.

مشاركة أهالي دمياط الجديدة في الحدث العالمي

وكشف رئيس الجهاز عن تخصيص شاشة عرض عملاقة بالحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، إلى جانب شاشات أخرى بعدد من الميادين، لبث فعاليات حفل الافتتاح مباشرة، حتى يتمكن أهالي المدينة من متابعة هذا الحدث التاريخي لحظة بلحظة.

دعاء لمصر بالأمن والاستقرار

وفي ختام حديثه، توجه المهندس أشرف فتحي بالدعاء بأن يديم الله على مصر الأمن والاستقرار والتقدم، وأن يحفظها قيادةً وشعبًا.

