أماكن شاشات عرض حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بجنوب سيناء

دعت محافظة جنوب سيناء جميع المواطنين والمقيمين والسائحين إلى المشاركة في متابعة البث المباشر لافتتاح المتحف المصري الكبير الحدث الثقافي الأضخم في القرن الحادي والعشرين، وذلك عبر شاشات عرض عملاقة سيتم تجهيزها في مختلف مدن المحافظة، لتمكين الجميع من مشاهدة الحدث التاريخي في أجواء احتفالية تعبّر عن عظمة الحضارة المصرية وريادتها الثقافية.

وأعلن اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة انتهت من تجهيز مواقع العرض في المدن السياحية والحيوية على النحو التالي:

مدينة شرم الشيخ: الحديقة المركزية، السوق القديم أمام مسجد الصحابة، خليج نعمة، أمام مطار شرم الشيخ الدولي، شارع السلام، أمام متحف شرم الشيخ، دلتا شرم، سوهو سكوير، وأمام المسرح الروماني، إضافة إلى شاشات العرض في الفنادق الكبرى.

مدينة طور سيناء: شاطئ القمر بمنطقة مقصد العائلة.

مدينة دهب: منطقة دهب سكوير، العصلة، المسبط.

مدينة رأس سدر: ميدان الساعة.

مدينة أبو زنيمة: قاعة المروة، والقاعة الذهبية.

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص المحافظة على إتاحة الفرصة أمام المواطنين والسائحين لمتابعة هذا الحدث العالمي الذي يعكس مكانة مصر التاريخية والثقافية، ويجسّد فخر المصريين بحضارتهم العريقة وانتمائهم الوطني.

