تفاصيل أراضي الإسكان الأكثر تميزًا بالمدن الجديدة (صور)

يستمر التقديم على أراضي الإسكان الأكثر تميزًا في عدد من المدن الجديدة ضمن الطرح السادس “مسكن” حتى 13 نوفمبر المقبل.

وفيما يلي نستعرض أبرز تفاصيل قطع الأراضي المطروحة:

تطرح وزارة الإسكان عدد 174 قطعة أرض إسكان أكثر تميزًا في 3 مدن جديدة، إلى جانب 112 قطعة أرض مخصصة لذوي الهمم ضمن نفس الطرح، ويبلغ مبلغ جدية الحجز 350 ألف جنيه.

وفي مدينة 6 أكتوبر، تم طرح 5 قطع أراضٍ تتراوح مساحاتها بين 774 و1018 مترًا مربعًا.

للتقديم على أراضي الإسكان الأكثر تميزًا، يمكن الدخول عبر الرابط التالي:

التقديم على أراضي الإسكان الأكثر تميزًا من هنا

وتطرح بمدينة العاشر من رمضان 164 قطعة أرض بمساحات 441 - 628 مترا مربعا.

والعاشر من رمضان إحدى مدن الجيل الأول، تقع ضمن مدن إقليم قناة السويس، وهي إحدى المدن الجديدة الواقعة جغرافيا ضمن حدود محافظة الشرقية، كما تقع المدينة على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وعلى بعد 55 كم من مدينة القاهرة، تشغل المدينة مساحة حوالي 94818 فدانا، يرجع تاريخ نشأتها إلى عام 1977، حيث صدر القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 1977.

وتطرح بمدينة العبور 5 قطع أرض بمساحات 569 - 913 مترا مربعا.

والعبور إحدى مدن الجيل الثاني، تقع ضمن مدن إقليم القاهرة الكبرى، وهي إحدى المدن الجديدة الواقعة جغرافيا شرق القاهرة، تقع المدينة على بعد بضع دقائق مـن حي مصـر الجديـدة عنـد الكيلو 26 طريـق القـاهرة - إسماعيلية، وعنـد الكيلو 10 طريـق القـاهرة - بلبيس، تشغل المدينة مساحة حوالي 13418.95 فدان، يرجع تاريخ نشأتها إلى عام 2003 حيث صدر القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 2003.

وأشارت الوزارة إلى توفير أراضٍ سكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الأراضي بالمدن الجديدة، ودفع عجلة التنمية بها، وتحقيق رغبة المواطنين بمختلف شرائحهم في بناء مسكنهم الخاص وفق الاشتراطات، وتحقيق التنمية المطلوبة.

إتاحة الأراضي بـ 18 مدينة جديدة

وأوضحت الوزارة إلى أنه تم إتاحة الأراضي بـ ۱۸ مدينة جديدة تشمل مدن (6 أكتوبر - العبور - العاشر من رمضان - أخميم الجديدة - الصالحية الجديدة - الفشن الجديدة - الفيوم الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - طيبة الجديدة - قنا الجديدة - ناصر الجديدة "غرب أسيوط" - أسوان الجديدة - أسيوط الجديدة - السادات - برج العرب الجديدة -حدائق أكتوبر - سوهاج الجديدة).

وأوضحت الوزارة أن الأراضي المطروحة مقسمة كالآتي: ۱۳۳۱ قطعة أرض إسكان متوسط بـ ۸ مدن جديدة، و۸۲۸ قطعة أرض إسكان مميز بـ 9 مدن جديدة.

