أخبار مصر

الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة على هذه المناطق اليوم

طقس اليوم، فيتو
طقس اليوم، فيتو

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الجمعة، حيث من المتوقع أن يسود طقس خريفي معتدل مائل للحرارة في ساعات النهار على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون مائل للبرودة في الصباح الباكر وأواخر الليل على أغلب الأنحاء.

 

سقوط أمطار خفيفة

 وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري ومدن القناة، وذلك على فترات متقطعة، مع ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، مما قد يؤدي إلى رذاذ خفيف غير مؤثر.

تفاصيل الطقس

 وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وشمال الصعيد، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. أما في الليل، فسيكون الطقس معتدلًا، مع احتمال أن يكون مائلًا للبرودة في أواخر الليل والصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة:
وفيما يلي تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى:

  العظمى: 29
  الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية:

  العظمى: 26
  الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر:

  العظمى: 31
  المحسوسة: 23

شمال الصعيد:

  العظمى: 30
  الصغرى: 17

جنوب الصعيد:

  العظمى: 35
  الصغرى: 20

الجريدة الرسمية