صحة غزة: تسلمنا من إسرائيل جثامين 30 شهيدا بإجمالي 225

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة، أنها تسلمت من السلطات الإسرائيلية جثامين 30 شهيدا فلسطينيا، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 225.

وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان لها، "استلمنا 30 جثمانا لشهداء تم الإفراج عنهم اليوم من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة منظمة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 225 جثمانا".

وأكدت الوزارة أن "طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي".

وكان تقرير سري صادر عن مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية الأمريكية كشف عن ارتكاب وحدات إسرائيلية مئات الانتهاكات المحتملة لقانون حقوق الإنسان في قطاع غزة خلال الحرب التي استمرت عامين وأسفرت عن نحو 70 ألف قتيل فلسطيني.

التقرير اعتبر أول اعتراف حكومي أمريكي بحجم الأفعال الإسرائيلية التي تدخل ضمن نطاق "قوانين ليهي"، والتي تفرض حظرا على المساعدات العسكرية الأمريكية لأي قوات أجنبية ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

