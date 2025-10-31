الجمعة 31 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير الاستثمار: خفض زمن الإفراج الجمركي إلى 5.8 أيام

المهندس حسن الخطيب
المهندس حسن الخطيب

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات المهمة لتذليل العقبات أمام المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأوضح الوزير أن الوزارة نجحت في خفض زمن الإفراج الجمركي بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، حيث تم تكثيف العمل على مدار الأسبوع وزيادة ساعات العمل اليومية إلى تسع ساعات، مما أدى إلى تقليص مدة الإفراج الجمركي من 16 يومًا في بداية العام الجاري إلى 5.8 أيام حاليًا، مشيرًا إلى أنه جارٍ العمل على خفض المدة إلى يومين فقط قبل نهاية العام.

وأضاف الخطيب أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل حاليًا على تقرير جاهزية الأعمال، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية تشمل: تحسين زمن الخدمة، ورقمنة الخدمات والإجراءات، والإصلاح الهيكلي والتشريعي.

كما أشار إلى أن الوزارة، بالتعاون مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، أطلقت منصة رقمية موحدة تربط جميع الجهات المعنية، وتقدم نحو 460 خدمة وإجراءً لتيسير عمل الشركات والمستثمرين.

وأوضح أن العمل جارٍ لإطلاق منصة أكبر للكيانات الاقتصادية تجمع كل إجراءات تأسيس الشركات والتراخيص والخدمات الاستثمارية في مكان واحد، بما يسهم في اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

الجريدة الرسمية