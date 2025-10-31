وزير الاستثمار: خفض زمن الإفراج الجمركي إلى 5.8 أيام

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات المهمة لتذليل العقبات أمام المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.

وأوضح الوزير أن الوزارة نجحت في خفض زمن الإفراج الجمركي بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، حيث تم تكثيف العمل على مدار الأسبوع وزيادة ساعات العمل اليومية إلى تسع ساعات، مما أدى إلى تقليص مدة الإفراج الجمركي من 16 يومًا في بداية العام الجاري إلى 5.8 أيام حاليًا، مشيرًا إلى أنه جارٍ العمل على خفض المدة إلى يومين فقط قبل نهاية العام.

وأضاف الخطيب أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل حاليًا على تقرير جاهزية الأعمال، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية تشمل: تحسين زمن الخدمة، ورقمنة الخدمات والإجراءات، والإصلاح الهيكلي والتشريعي.

كما أشار إلى أن الوزارة، بالتعاون مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، أطلقت منصة رقمية موحدة تربط جميع الجهات المعنية، وتقدم نحو 460 خدمة وإجراءً لتيسير عمل الشركات والمستثمرين.

وأوضح أن العمل جارٍ لإطلاق منصة أكبر للكيانات الاقتصادية تجمع كل إجراءات تأسيس الشركات والتراخيص والخدمات الاستثمارية في مكان واحد، بما يسهم في اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.