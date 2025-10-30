الخميس 30 أكتوبر 2025
السيطرة على حريق أعلى سطح عمارة سكنية في طوخ

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق نشب أعلى سطح إحدى العمارات السكنية بمدينة طوخ، التابعة لدائرة مركز شرطة طوخ، دون وقوع أي خسائر بشرية.

تعليم القليوبية: لمار محمود تحصد المركز الأول جمهوريًا في الكاراتيه ضمن إنجازات

بالعروض الفنية، مدارس القليوبية تحتفل بالمتحف المصري الكبير (صور)

وتبين من المعاينة والفحص أن النيران اشتعلت في “عِشّة” خشبية مقامة على سطح الطابق الأخير بالبرج، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى باقي أدوار العقار أو المساكن المجاورة.

كانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق أعلى سطح إحدى العمارات بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على النيران بالكامل، وبدأت أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال.

وكشفت المعاينة الأولية القليوبية  أن الحريق اندلع بالطابق الأخير من العقار، ولم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، مع استعجال تحريات المباحث حول ملابساته.


التصويت الأسبوع المقبل، اشتراطات الفوز في انتخابات مجلس النواب

أسعار سيارات روكس 01 ROX

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

تفسير رؤية الكفيف في المنام وعلاقتها بالعصيان والتقصير في العبادة

مفتي الجمهورية: الإلحاد والتطرف اللاديني خطران عظيمان يهددان الثوابت والقيم

لماذا تجرأ بعض الكافرين على الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

