إحباط أكبر مخطط لاستهداف معابد يهودية وشخصيات عامة في أمريكا (صور)

أفادت تقارير أمريكية بأن قوات الأمن أحبطت مخططًا لاستهداف معابد يهودية في ألاباما وولايات أخرى، وشخصيات عامة بهجمات مسلحة.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية تفاصيل التحقيقات الأمريكية التي أجراها مكتب التحقيقات مع المشتبه به في تنفيذ ذلك المخطط.

وكانت الشرطة الأمريكية قد أعلنت اعتقال رجل، من ولاية ألاباما، يدعى جيريمي واين، يبلغ 33 عامًا، بزعم تخطيطه لهجمات على معابد يهودية.

"Last night likely acts of violence were averted before they happened."



An Alabama man was arrested after investigators discovered alleged plans to carry out attacks on synagogues. The sheriff says the suspect "planned to shoot it out with the police." pic.twitter.com/UMV6xluRp8 October 29, 2025



واعتقل المذكور وهو من "نيدهام" بولاية ألاباما، يوم الإثنين، بعد أن تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي والوكالات المحلية تنبيهات بشأن "تهديدات عنف ذات مصداقية".

وجاء توقيف المتهم بعد نشره تهديدات علنية موثقة، بارتكاب العنف، ضد أهداف يهودية محلية، وعُثر بحوزته على أسلحة وحقيبة ذخيرة وسترة واقية من الرصاص، بحسب مصادر أمريكية.

Un hombre de Alabama fue arrestado por presuntamente planear ataques contra sinagogas

Según la policía, Jeremy Wayne Shoemaker, de 33 años, realizó amenazas de violencia creíbles contra objetivos judíos locales. Al ser arrestado, se le encontraron armas, una maleta llena de… pic.twitter.com/5aykAcQcEB — Unidos Por Israel (@unidosxisrael) October 31, 2025



وبعد إجراء تحقيق، أعلن مكتب عمدة مقاطعة "كلارك" أنه يعتقد أن شوماكر "لم يكن لديه أي نية للقبض عليه حيًا" حيث كان ينوي الاشتباك مع عناصر الشرطة وأنه ربما كان يخطط لمهاجمة "شخصيات عامة" أيضًا.

The FBI and numerous other law enforcement agencies in Alabama arrested a person who was planning violence against multiple synagogues in Alabama.



As the Executive Director of the Jewish Federation of Central Alabama and as a proud Jewish elected official, I am grateful beyond… pic.twitter.com/Zdg9MO44mJ — Phillip Ensler (@EnslerPhillip) October 29, 2025



ووُجهت إلى شوماكر تهم فيدرالية تمثلت في مقاومة الاعتقال وحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني محليًا وقت اعتقاله.

ولم يتضح ما إذا كان الادعاء يسعى لتوجيه تهم جرائم الكراهية إليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.