إحباط أكبر مخطط لاستهداف معابد يهودية وشخصيات عامة في أمريكا (صور)
أفادت تقارير أمريكية بأن قوات الأمن أحبطت مخططًا لاستهداف معابد يهودية في ألاباما وولايات أخرى، وشخصيات عامة بهجمات مسلحة.
وكشفت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية تفاصيل التحقيقات الأمريكية التي أجراها مكتب التحقيقات مع المشتبه به في تنفيذ ذلك المخطط.
وكانت الشرطة الأمريكية قد أعلنت اعتقال رجل، من ولاية ألاباما، يدعى جيريمي واين، يبلغ 33 عامًا، بزعم تخطيطه لهجمات على معابد يهودية.
واعتقل المذكور وهو من "نيدهام" بولاية ألاباما، يوم الإثنين، بعد أن تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي والوكالات المحلية تنبيهات بشأن "تهديدات عنف ذات مصداقية".
وجاء توقيف المتهم بعد نشره تهديدات علنية موثقة، بارتكاب العنف، ضد أهداف يهودية محلية، وعُثر بحوزته على أسلحة وحقيبة ذخيرة وسترة واقية من الرصاص، بحسب مصادر أمريكية.
وبعد إجراء تحقيق، أعلن مكتب عمدة مقاطعة "كلارك" أنه يعتقد أن شوماكر "لم يكن لديه أي نية للقبض عليه حيًا" حيث كان ينوي الاشتباك مع عناصر الشرطة وأنه ربما كان يخطط لمهاجمة "شخصيات عامة" أيضًا.
ووُجهت إلى شوماكر تهم فيدرالية تمثلت في مقاومة الاعتقال وحيازة سلاح ناري بشكل غير قانوني محليًا وقت اعتقاله.
ولم يتضح ما إذا كان الادعاء يسعى لتوجيه تهم جرائم الكراهية إليه.
