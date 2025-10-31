حسن الخطيب: ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في مصر بنسبة 25% خلال العام الحالي

أعلن حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، زيادة تتراوح بين 20 و25% في حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن هذا النمو يعكس ثقة المستثمرين الدوليين بالاقتصاد المصري واستقراره المالي.



وأضاف الوزير، في لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج يحدث في مصر على قناة MBC مصر، أن الحكومة تعمل في المرحلة الحالية على دعم المستثمر المحلي وتعزيز دوره في قيادة التنمية الاقتصادية، باعتباره الشريك الأول في بناء الاقتصاد الوطني.

فكر جديد لإدارة ملف الاستثمار

وأكد الخطيب أن تغيير الفكر القديم في إدارة ملف الاستثمار يأتي على رأس أولوياته، موضحًا أن التحول نحو منهج أكثر مرونة وتفاعلية مع المستثمرين يمثل نقطة انطلاق نحو جذب مزيد من الاستثمارات النوعية.



وأشار إلى أن الإصلاح التشريعي والهيكلي في قطاع الاستثمار يسهم في خلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وشفافية، ويعزز من تنافسية السوق المصرية إقليميًّا ودوليًّا.

رقمنة الاقتصاد وتكامل الجهود الحكومية

وأوضح وزير الاستثمار أن الحكومة اتخذت خطوات واسعة نحو رقمنة الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أنه تم عقد 37 اجتماعًا مع أكثر من 50 جهة حكومية لتنسيق الجهود وتوحيد الخدمات الاستثمارية.



وأشار إلى أن المنصة الرقمية الموحدة للاستثمار أصبحت توفر أكثر من 300 ترخيص عبر 41 جهة حكومية، ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع تأسيس وتشغيل المشروعات، ويقلل من التعقيدات البيروقراطية التي كانت تعيق بيئة الأعمال في السابق.

التحول الرقمي.. خطوة نحو جذب استثمارات نوعية

وأكد الخطيب أن التحول الرقمي في منظومة الاستثمار ليس فقط لتسهيل الإجراءات، بل لخلق بيئة استثمارية ذكية ومتكاملة، قادرة على جذب استثمارات نوعية في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة.



واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مصر تمتلك الآن قاعدة اقتصادية وبنية تحتية قادرة على مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات المقبلة، بفضل الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية الجريئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.