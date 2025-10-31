الجمعة 31 أكتوبر 2025
رياضة

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع البنك الأهلي

يستعد الزمالك لاستكمال مشواره في بطولة الدوري المصري، بمواجهة قوية في الجولة القادمة أمام طلائع الجيش، ضمن لقاءات الجولة الـ13 من الدوري المصري بعد التعادل مع البنك الأهلي.

 

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك وطلائع الجيش، يوم الأحد المقبل الموافق 2 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

 

وكان الزمالك تعادل مع البنك الأهلي 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس ضمن منافسات الدوري المصري في إطار لقاءات الجولة الـ12 من الدوري.
 

وتقدم البنك الأهلي في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء، ليتصدى لها أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي ويتقدم لصالح فريقه أمام الزمالك.

وأحرز الأنجولي شيكوبانزا، هدف التعادل لصالح فريق الزمالك في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، بعد جملة رائعة من لاعبي الزمالك داخل منطقة جزاء البنك الأهلي.


بهذه النتيجة، رفع الزمالك رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، كما رفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة 15 في المركز التاسع.

الجريدة الرسمية