رضا عبد العال: مجلس الزمالك مطالب برحيل فيريرا في أسرع وقت

أكد رضا عبد العال أن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سبب تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال رضا عبد العال نجم الكرة السابق في تصريحات تليفزيونية:" البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك يتحمل مسؤولية سوء نتائج الفريق في مباريات بطولة الدوري الممتاز وليس فقط التعادل مع فريق البنك الأهلي في مسابقة الدوري وليس لاعبي الفريق الأبيض".

وأشار إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك مطالب برحيل يانيك فيريرا المدير الفني في أسرع وقت وقبل المشاركة في بطولة السوبر المصري في دولة الإمارات.

وأضاف أن أداء حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لم يختلف كثيرًا عن المواسم الماضية موضحًا أنه لم يصبح إضافة قوية لخط الدفاع في القلعة البيضاء.

وتابع:" أرحب برحيل حسام عبد المجيد مدافع فريق الزمالك في الفترة المقبلة لأن رحيله غير مؤثر فنيًّا مع الفريق ومن الأفضل منح الفرصة إلى صلاح الدين مصدق".

وأشار إلى أن صلاح الدين مصدق أفضل بمراحل من حسام عبد المجيد في خط دفاع فريق الزمالك بشرط أن يشارك بشكل أساسي وبانتظام في المباريات المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.