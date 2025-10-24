نقابة الصحفيين تنهي إجراءات التعاقد مع مستشفى العجمي النموذجي

أعلنت نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، عن إتمام تعاقدها مع مستشفى العجمي النموذجي بالإسكندرية، برئاسة الدكتور صلاح الحصاوي، لتقديم خدمات طبية متميزة لأعضاء النقابة وأسرهم ضمن مشروع علاج الصحفيين الذي يشرف عليه الكاتب الصحفي محمد الجارحي.

وجاء توقيع العقد من قبل سكرتير عام النقابة رامي ياسين، وذلك تحت رعاية نقيب الصحفيين بالإسكندرية الكاتب الصحفي رزق الطرابيشي، وبالتنسيق مع الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز والمستشفيات الطبية المتخصصة.

يأتي ذلك في إطار حرص نقابة الصحفيين على تقديم أفضل الخدمات الصحية لأعضائها، وجري تسليم التعاقد والتعاون مشترك بين نقابة الصحفيين ومستشفى العجمي التخصصي بالإسكندرية، بهدف توفير خدمات طبية متميزة للصحفيين وأسرهم.

وقام بتسليم العقد الكاتب الصحفي رامي ياسين سكرتير عام النقابة بالإسكندرية، و الكاتب الصحفي خالد الأمير وكيل نقابة الصحفيين، والذي سعي لتوفير هذا التعاقد المتميز لخدمه الزملاء.

وخلال اللقاء قامت نقابة الصحفيين بتقديم شهاده تقدير للدكتور صلاح الحصاوي مدير المستشفى، تقديرا له علي تقديم الرعاية الصحية المتميزة اللازمه لاعضاء النقابة، وعلي خدمه المواطنين والدور الإنساني الذي يقوم به في رعاية المرضي.

كما جري التأكيد على أهمية هذا التعاون في تعزيز الرعاية الصحية للصحفيين، وتقديم خدمات بأسعار مميزة، تشمل الكشف الطبي، الفحوصات، التحاليل، العمليات الجراحية، وخدمات الطوارئ.

يأتي هذا البروتوكول ضمن سلسلة من الخطوات التي تتخذها النقابة لتوسيع قاعدة الشراكات مع المؤسسات الطبية المتميزة، بما يضمن حياة أكثر أمانًا وصحةً لأعضائها، تقديرًا لدورهم الوطني والمهني في نقل الحقيقة والدفاع عن حرية الكلمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.