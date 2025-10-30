مؤلفة ذهاب وعودة: رغبت في إبراز حب الروس للفن المصري وصناعة الأفلام الوثائقية تحتاج تخطيطا دقيقا

قالت أنيسة جوردينا مديرة قسم البرامج في قناة RT العربية ومؤلفة فيلم ذهاب وعودة خلال الندوة التابعة لعرض الفيلم بحفل ختام ملتقى RT DOC للأفلام الوثائقية، المقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية، إنه يتم التخطيط والإعداد لصناعة الفيلم الوثائقي فبرغم أنه قد يبدو مرتجل إلا أن كل شيء يتم التخطيط له بشكل جيد ومسبق.

وأضافت أن كل المعلومات والمقابلات التي يسمعها الجمهور في الفيلم، سواء بوجود المترجم العسكري السوفييتي فيكتور ياكوشيف في الكدر أو خلفه، فقد تم تصويرها جميعها في مقابلة طويلة في موسكو منذ سنوات وبناءً عليها وضعت المحطات التي سنتوقف فيها وطلبنا تصريحات بالتصوير بها، وبرغم ذلك فأن الواقع يفرض علينا في بعض الأحيان مواقف دخيلة لم يكن مخطط لها.

وأكدت أنيسة أنها كانت ترغب في التركيز ككاتبة على موضوع أن الروس يحبون المصريين والموسيقى والفن المصرية، ففي فترة من الفترات كانت السينما المصرية دارجة جدًا، وقالت: “كانت تعلم جدتي وخالتي اسماء الممثلين والممثلات المصريات، وأم كلثوم وأغنيات كثيرة مصرية”

فيلم ذهاب وعودة الوثائقي

ويرصد الفيلم، الذي كتبته أنيسة جوردينا وأخرجه كريم نجيب ووضع موسيقاه أحمد ومحمد صالح، التغيرات التي طرأت على مصر، خلال 50 عاما، منذ حرب أكتوبر عام 1973، وحتى اليوم من خلال حكاية بطلة المترجم السوفيتي/الروسي فيكتور ياكوشيف، الذي يروي قصته الشخصية منذ ذهابه إلى القاهرة 1971، وعودته 2023، فيكشف بذلك مدى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ومراحل تطورها، إلى أن وصلت إلى ما نحن عليه اليوم.

ملتقى RT DOC

يذكر أن المهرجان الدولي للأفلام الوثائقية "RT DOC" الذي يحمل شعار "زمن الأبطال" انطلق عام 2023، قد نجح في جمع صناع الأفلام والمراسلين الحربيين والفنانين والشعراء وقادة الرأي على منصاته.

وأقيم المهرجان في مدن روسية مختلفة بالإضافة إلى مدن خارجها مثل بيلاروس وإيطاليا وقبرص وغيرها، مؤكدا على رسالته بأن “زمن الأبطال هو الحاضر وليس الماضي فحسب”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.