الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط قائد دراجة نارية بتهمة أداء حركات استعراضية بالقاهرة

ضبط المتهم، فيتو
ضبط المتهم، فيتو

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد دراجة نارية بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية حال سيره بأحد الطرق بالقاهرة معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

القبض على قائد دراجة نارية بأداء حركات استعراضية بالقاهرة 

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد دراجة نارية بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية حال سيره بأحد الطرق بالقاهرة معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص تم تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو  "سارية التراخيص" وقائدها (عاطل "لا يحمل رخصة قيادة" – مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو، تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

الجريدة الرسمية