الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

63.4 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

البورصة
البورصة

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع نحو 63.4 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 1.667 مليون ورقة منفذة على 119 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 63.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.822 مليون ورقة منفذة على 119 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

هذا واستحوذت الأسهم على 18 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 82 % خلال الجلسة.

تعاملات نهاية الأسبوع 

 ارتفعت معظم  مؤشرات  البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس، جلسة نهاية الأسبوع.وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.769 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"  

 ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 38267 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 47003 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 17290 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 4334 نقطة.

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 12085 نقطة، وانخفض   مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 15908 نقطة، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3925 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء 

وكانت قد تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الأربعاء وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.766 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"  

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 38229 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 47034 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 17273 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 4318 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12079 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 15915 نقطة، فيما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3926 نقطة.

