الجونة السينمائي ينعى ماجد هلال وكيرلس صلاح: ستظل ذكراهما حيّة في القلوب

نعى مهرجان الجونة السينمائي ببالغ الحزن والأسى المصوّرَين ماجد هلال وكيرلس صلاح، اللذين رحلا بحادث أليم في بورسعيد.

مهرجان الجونة ينعي ماجد هلال وكيرلس صلاح

وجاء في بيان المهرجان: “رحلا أثناء تأديتهما لعملهما بكل تفانٍ وإخلاص.. كان ماجد من الأعمدة الأساسية للمهرجان منذ دورته الأولى، حيث عمل كمصوّر رئيسي وترك بصمته الواضحة في هوية المهرجان البصرية. لقد كان ماجد علامة وركيزة أساسية في تاريخ المهرجان بعدسته المبدعة ورؤيته الفريدة”.

وتابع البيان: “قدّم ماجد وكيرلس إسهامات كبيرة في الدورات السابقة من مهرجان الجونة السينمائي، ووثّقا بعدساتهما لحظات خالدة عكست شغفهما وإبداعهما واحترافيتهما العالية. وستظل ذكراهما حيّة في قلوب الجميع وفي كل لحظة خلدتها عدساتهما”.

واختتم: “يتقدم المهرجان بخالص التعازي والمواساة إلى أسرتيهما وأصدقائهما وزملائهما في الوسطين الفني والإعلامي، راجيًا لهم الصبر والسلوان في هذا الوقت العصيب”.

