الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الجونة السينمائي ينعى ماجد هلال وكيرلس صلاح: ستظل ذكراهما حيّة في القلوب

كيرلس صلاح وماجد
كيرلس صلاح وماجد هلال، فيتو

نعى مهرجان الجونة السينمائي ببالغ الحزن والأسى المصوّرَين ماجد هلال وكيرلس صلاح، اللذين رحلا بحادث أليم في بورسعيد. 

مهرجان الجونة ينعي ماجد هلال وكيرلس صلاح

وجاء في بيان المهرجان: “رحلا أثناء تأديتهما لعملهما بكل تفانٍ وإخلاص.. كان ماجد من الأعمدة الأساسية للمهرجان منذ دورته الأولى، حيث عمل كمصوّر رئيسي وترك بصمته الواضحة في هوية المهرجان البصرية. لقد كان ماجد علامة وركيزة أساسية في تاريخ المهرجان بعدسته المبدعة ورؤيته الفريدة”.

وتابع البيان: “قدّم ماجد وكيرلس إسهامات كبيرة في الدورات السابقة من مهرجان الجونة السينمائي، ووثّقا بعدساتهما لحظات خالدة عكست شغفهما وإبداعهما واحترافيتهما العالية. وستظل ذكراهما حيّة في قلوب الجميع وفي كل لحظة خلدتها عدساتهما”.

واختتم: “يتقدم المهرجان بخالص التعازي والمواساة إلى أسرتيهما وأصدقائهما وزملائهما في الوسطين الفني والإعلامي، راجيًا لهم الصبر والسلوان في هذا الوقت العصيب”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مهرجان الجونة السينمائي مهرجان الجونة ماجد هلال كيرلس صلاح

الأكثر قراءة

تعادل بين الزمالك والبنك الأهلي 1/1 في الشوط الأول بالدوري

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

استمرار التعادل 1/1 بين الزمالك والبنك الأهلي بعد 60 دقيقة

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الخميس

ميليشيا الدعم السريع تعلن القبض على جزار الفاشر "أبو لولو"

ارتفاع الصويا وانخفاض الجلوتين والجلوتوفيد، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

تفاصيل القمة المصرية الإريترية بالقاهرة (صور)

دخول ابن ريم سامي الرضيع للعناية المركزة إثر تعرضه لإصابة في الرأس

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك السودان المركزي

آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

التوقيت الشتوي، طريقة تأخير الساعة في الهواتف الأندرويد

المزيد

انفوجراف

مواعيد العمل بالتوقيت الشتوي وتأثيرها في حركة القطارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى يوضح حكم نشر الصور الفاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

حكاية شقيق إبراهيم الدسوقى مع بابا الفاتيكان

عباقرة ولكن مجهولون، عبد الله بن سهيل كتم إسلامه وفر من الكفار يوم بدر

المزيد
الجريدة الرسمية