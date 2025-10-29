محافظ كفر الشيخ يعتمد نتائج تقييم أداء المراكز والمدن لشهر أكتوبر

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، نتائج التقييم الشهري لأداء المراكز والمدن عن شهر أكتوبر، والذي يأتي في إطار حرص المحافظة على رفع كفاءة الخدمات والمرافق العامة وتحسين مستوى الأداء التنفيذي.

أكد محافظ كفرالشيخ أن عملية التقييم تتم وفق معايير دقيقة تشمل متابعة ملفات «شكاوى المواطنين» و«التصالح» و«التقنين» و«النظافة»، إلى جانب «المتغيرات المكانية» ومستوى أداء «المراكز التكنولوجية»، و«الإيرادات» و«غرف العمليات»، بالإضافة إلى ملفات «الإنارة والإشغالات والإعلانات»، وكفاءة «الحملة الميكانيكية»، وسرعة تنفيذ مشروعات «الخطة الاستثمارية»، فضلًا عن «المنشآت الآيلة للسقوط» و«رخص المحلات»، بهدف تعزيز كفاءة العمل الميداني وتحقيق الانضباط الإداري.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن نتائج التقييم لشهر أكتوبر أسفرت عن فوز مركز دسوق بالمركز الأول، وجاء مركز بيلا في المركز الثاني، يليه مركز الرياض في المركز الثالث، بينما حل مركز قلين رابعًا، وعلى مستوى

المدن جاءت مدينة مصيف بلطيم في المركز الأول، تلتها مدينة مسير في المركز الثاني، ثم مدينة سيدي غازي في المركز الثالث، وجاءت مدينة برج البرلس في المركز الرابع، مشيدًا بجهود رؤساء المراكز والمدن والعاملين لما بذلوه من جهد مخلص لتحقيق هذه النتائج.

وجّه محافظ كفرالشيخ التهنئة إلى وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض، بمناسبة ترقيه إلى درجة مدير عام ضمن حركة ترقيات وزارة التنمية المحلية، كما قدّم التهنئة للدكتور أحمد إسماعيل لتوليه منصب رئيس حي أول المحلة الكبرى، متمنيًا لهما دوام التوفيق والسداد في مهامهما الجديدة.

شدد محافظ كفرالشيخ على أن الهدف من التقييم لا يقتصر على ترتيب المراكز والمدن، بل يهدف إلى تحفيز روح التنافس الإيجابي وتشجيع القيادات المحلية على تحقيق مزيد من الإنجاز الميداني لخدمة المواطنين.

