حسان العربي: سرعة الإنتاج قتلت الإبداع وكوميديا اليوم استظراف بلا مضمون

استعاد الفنان حسان العربي ذكريات الدراما والسينما في زمنها الذهبي، كاشفًا عن الأسباب التي أدت إلى تراجع جودة المحتوى الفني الحالي، مؤكدًا أن السرعة المفرطة في الإنتاج أضعفت الإبداع وأفقدت الأعمال عمقها وجمالها.

دراما الزمن الجميل.. كتابة بروح الجماعة

في مقارنة بين دراما الثمانينات والتسعينات والإنتاج الحالي، أوضح العربي، أن الفرق الحقيقي يبدأ من الورق، قائلًا:"زمان الكاتب كان بيكتب بحب شديد جدًا، عايز يقدّم حاجة تعيش مع الناس، وكان في ورشة عمل يتعاونوا فيها على بناء النص وتصليحه".

وأشار إلى أن هذا الإتقان تراجع لصالح السرعة والتكنولوجيا، مضيفًا:"دلوقتي الفنان بيتسلّم الحلقات على الهوا، والمؤلف بيكتب أثناء التصوير، فتبقى النتيجة سطحية ومفيهاش عمق".

السينما بين الأمس واليوم.. من بصمة فنية إلى سباق سرعة

وانتقل العربي للحديث عن السينما، مؤكدًا أن أفلام الماضي كانت تصنع ببطء وتأنٍّ، وهو ما منحها الخلود في ذاكرة الجمهور، بينما أصبح الإنتاج اليوم يتم بسرعة مدهشة:"الفيلم كان بيتعمل في سنتين أو تلاتة، النهارده في 20 يوم أو شهر الفيلم خلص، لكن فين الحكاية اللي تبصم مع الناس؟".

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “صدى صوت” الذي يقدمه إيهاب حليم بقناة “الشمس” إلى أن الأفلام القديمة، حتى الأبيض والأسود منها، ما زالت تُشاهَد وكأنها جديدة تمامًا، لأنها كانت نابعة من قصة صادقة وحرفة عالية.

المسرح.. من فؤاد المهندس إلى زمن "الاستظراف"

أما عن المسرح، فأكد أن الكوميديا الحقيقية اختفت، بعدما كانت في الماضي تخرج من "عضم الشخصية" و"صلب الرواية"، كما في أعمال عظماء الكوميديا مثل فؤاد المهندس.

وأضاف بأسف:"دلوقتي بقينا نشوف كوميديا استظراف، الفنان بيزق الجمهور زق على الضحك بأي شكل حتى لو خارج النص".

نصيحة الجيل الجديد: افهم نوعك واشتغل عليه

وختم العربي حديثه بتوجيه نصيحة للفنانين الشباب، قائلًا إن الكوميديا الحقيقية تحتاج قبولًا وموهبة أصيلة، مضيفًا:"اللي مش كوميديان بجد، يشتغل لايت كوميدي لطيف الناس تستقبله، بدل ما يقع في فخ الاستظراف".

