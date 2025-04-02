ريم سامي تسافر إلى الولايات المتحدة لولادة طفلها

سافرت الفنانة ريم سامي إلى الولايات المتحدة الأمريكية برفقة زوجها وعدد من أفراد أسرتها، لوضع مولودها الأول، داخل أحد المستشفيات الشهيرة هناك.

وكانت قد أعلنت ريم عن حملها خلال حضورها الدورة الماضية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي بمدينة جدة، ورفضت الإفصاح عن نوع الجنين، مؤكدة أنها سوف تعلن عن فور ولادتها.

زفاف ريم سامي

وكانت قد احتفلت ريم سامي، بزفافها على رجل الأعمال محمد المغازي في شهر مايو من العام الماضي الماضي، وسط حضور كبير من نجوم الوسط الفني.

وشاركت ريم في عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية من بينها مسلسل ولد الغلابة والبرنس ونسل الأغراب.

وكانت آخر الأعمال التي شاركت بها مسلسل “للأذكياء فقط”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

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