وفاة سيد مصطفى القيادي في حزب الوفد

توفى منذ قليل القيادى الوفدى سيد مصطفى عضو اللجنة العامة لـ حزب الوفد فى محافظة القاهرة إثر صراع مع المرض عن عمر ناهز السبعين عاما.

وشارك سيد مصطفى فى انتخابات رئاسة حزب الوفد الماضية كونه عضو الجمعية العمومية بالحزب وأحد قيادات اللجنة العامة لحزب الوفد في محافظة القاهرة.

