وزير الأوقاف السابق يحذر: الأعداء احترفوا صناعة العملاء

حذّر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق من خطورة محاولات الاختراق الداخلي التي قد تواجهها الدول، مؤكدًا أن أخطر ما يهدد استقرار الأوطان أن تُؤتى من بعض أبنائها الذين يبيعون دينهم ووطنهم بثمن بخس.

مختار جمعة: الأعداء باتوا يحترفون صناعة العملاء وتجنيدهم لخدمة مصالحهم

وقال “جمعة”، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الأعداء باتوا يحترفون صناعة العملاء وتجنيدهم لخدمة مصالحهم، مشددًا على ضرورة تحصين الصفوف الوطنية جيدًا ضد أي محاولات اختراق تستهدف وحدة المجتمعات وأمنها القومي.

وزير الأوقاف السابق: الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية سلاح مهم لمواجهة التحديات

وأكد وزير الأوقاف السابق أن الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية يُمثل السلاح الأهم لمواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد الأوطان، داعيًا إلى الوعي واليقظة في مواجهة كل ما يمكن أن ينال من استقرار الدول أو يزعزع أمنها.

