وزير الأوقاف السابق: الأقصى عهدة إسلامية خالصة ولا تنازل عن ذرة تراب

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أن ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى" ليس إلا وهمًا استعماريًا يسعى الاحتلال لترسيخه، مشددًا على أن المسجد الأقصى عهدة إسلامية خالصة، وأنه لا تفريط في ذرة تراب من أرض فلسطين، ولا سبيل لتحقيق سلام دائم بالمنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وزير الأوقاف السابق: تنشئة الأطفال في إسرائيل على استباحة الدم العربي يمثل خطرًا جسيمًا على أمن المنطقة والعالم

وأضاف جمعة، في تصريحات نشرها عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تنشئة الأطفال في إسرائيل على استباحة الدم العربي يمثل خطرًا جسيمًا على أمن المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن دعوات السلطة الفلسطينية لتنقية المناهج الإسرائيلية من مضامين التحريض والكراهية تعد مطلبًا عادلًا، وقال: "كما تُطالب السلطة الفلسطينية من إسرائيل بتنقية مناهجها، فإننا نطالب إسرائيل بالمثل بتنقية مناهجها من كراهية العرب".

وزير الأوقاف السابق: عربدة قطعان المستوطنين في الضفة الغربية لا تقل خطورة عن حرب الإبادة

وأشار وزير الأوقاف السابق إلى أن عربدة قطعان المستوطنين في الضفة الغربية لا تقل خطورة عن حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة، داعيًا إلى ضرورة النظر إلى القضية الفلسطينية نظرة شاملة تقوم على أساس إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على أراضيها المحتلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.