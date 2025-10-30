الخميس 30 أكتوبر 2025
محافظات

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بقنا

اسعاف
اسعاف

أُصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بقرية الحبيلات التابعة لمركز أبو تشت شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في قرية الحبيلات بأبو تشت، ما أسفر عن إصابة 5 من أسرة واحدة.

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما تباشر الأجهزة الأمنية التحريات حول ملابسات الحادث.

الجريدة الرسمية