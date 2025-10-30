الدكتور أحمد السبكي وعولمة التأمين الصحي الشامل

يبدو أن سنة 2025 هي أيقونة الحظ للحكومة المصرية الراهنة.. إذا حصل معظم قياداتها على مناصب وجوائز دولية رفيعة المستوى.. وعلى خطى الدكتور محمد معيط والدكتورة ياسمين فؤاد وأخيرًا الدكتور خالد عنان، تُعلن مجلة فوربس الشرق الأوسط اختيار الدكتور أحمد السبكي ضمن قائمة أفضل 10 قادة حكوميين في قطاع الرعاية الصحية بالشرق الأوسط لعام 2025..

وجاء هذا التكريم تقديرًا لدوره في قيادة واحدة من أكبر عمليات الإصلاح الصحي في المنطقة، وإدخال مفهوم جديد للرعاية الصحية الذكية والمتكاملة.. ويُعد هذا الإنجاز شهادة دولية على نجاح التجربة المصرية في تطوير القطاع الصحي بقيادة وطنية واعية.



لم أعتد في كتابتي السابقة التعرض للكتابة عن السير الذاتية للأشخاص، لكن هذا النجاح الذي حققه الدكتور السبكي كقيادة وطنية وشبابية متميزة في منظومة التأمين الصحي الشامل إحدى أهم المنظومات الإدارية التي تتماس مع الاحتياجات الحقيقية للمواطن المصري وحقه في رعاية صحية متميزة؛ كل ذلك دفعني للكتابة عن هذه التجربة الإنسانية والإدارية المتميزة..

التي استطاعت خلال سنوات قليلة ورغم كافة التحديات البيئية والإدارية والسياسية أن تحقق نجاحا ملموسًا من خلال التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل لتشمل ستة محافظات في المرحلة الأولى، هي بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان..

وكان هذا النجاح ملفت للهيئات الدولية المعنية باكتشاف وتقييم التجارب الإنسانية الرائدة والمتميزة كمجلة فوربس الشرق الأوسط.. التي وضعت الدكتور السبكي عن جدارة واستحقاق ضمن أرفع عشر قيادات إدارية على مستوى العالم..



يُعدّ الدكتور أحمد حسين شحاتة السبكي واحدًا من أبرز القيادات الصحية في مصر خلال السنوات الأخيرة، بفضل دوره البارز في قيادة مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يعتبره الكثيرون نقلة نوعية في تاريخ الرعاية الصحية المصرية. جمع بين الخبرة الطبية والإدارية، واستطاع أن يحوّل الحلم إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في عدد من المحافظات.



حيث حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة المنوفية، وخلال سنوات قليلة استطاع السبكي الحصول على درجة الدكتوراه في الأشعة التشخيصية من الجامعة نفسها.



ولم يتوقف طموح السبكي عند حدود الطب فقط، بل اتجه إلى مجال الإدارة والسياسات العامة، فحصل على ماجستير إدارة الأعمال الحكومية من الجامعة الفرنسية بالقاهرة، وماجستير السياسات العامة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. كما حصل على زمالة في إدارة المنشآت الصحية، ما جعله يجمع بين الرؤية الطبية والإدارية في آن واحد.



يشغل الدكتور السبكي حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وهي الذراع التنفيذية لمشروع التأمين الصحي الشامل، كما يشرف على اللجنة التنسيقية العليا للمشروع.

قاد السبكي عديدًا من المبادرات لتطوير البنية التحتية للمستشفيات الحكومية وتحسين جودة الخدمات الطبية، إلى جانب إشرافه على التحول الرقمي الكامل للمنظومة الصحية، من تسجيل المرضى إلكترونيًا إلى ربط المستشفيات والمراكز الطبية في شبكة موحدة.



ومنذ انطلاق المنظومة في 2019، تبنّى الدكتور السبكي رؤية واضحة تقوم على أن «الصحة حق لكل مواطن». حيث تحولت منظومة التأمين الصحي الشامل من مجرد حلم طال انتظاره إلى واقع ملموس، إذ أصبح المواطن في محافظات المرحلة الأولى يحصل على خدمات طبية عالية الجودة في مستشفيات حديثة ومراكز رعاية متطورة.

هذا وقد نجحت المنظومة حتى الآن في تقديم أكثر من 48 مليون خدمة طبية في محافظات بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان والسويس. لم يقتصر تطوير السبكي لمنظومة التأمين الصحي على البنية التحتية فحسب، بل شمل أيضاً تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الكوادر الطبية.

ففي محافظة بورسعيد، أولى المحافظات التي طُبّق فيها النظام، وصلت نسبة التغطية الصحية إلى نحو 95%، وتم اعتماد عدد كبير من المستشفيات دوليًا من حيث معايير الجودة. كما تم تطبيق منظومة التحول الرقمي التي وفرت آلاف ساعات العمل ورفعت كفاءة التشخيص والمتابعة الطبية.



يبدو أننا أمام قيادية إدارية من طراز فريد تؤمن بأن التحديات تحتاج إلى تفكير غير تقليدي، وهو ما ظهر جليًا خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ. حيث أشرف السبكي على إنشاء مستشفى ميداني متكامل داخل نطاق المؤتمر، يعمل بالطاقة المتجددة ويقدّم خدمات طبية فورية للوفود المشاركة.

كما تحوّل مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى أول مستشفى خضراء حكومية في مصر، ما يعكس توجه الهيئة نحو الاستدامة البيئية والتحول الأخضر في القطاع الصحي.



وأخيراً ورغم التحديات التي تواجه تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل ذلك المشروع القومي الكبير الذي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إيمان بحق المواطن المصرية في الحياة الكريمة فإننا كلنا ثقة بأن تجربة الدكتور أحمد السبكي الرائدة في التأمين الصحي الشامل قادرة على تحويل التأمين الصحي الشامل من فكرة على الورق إلى إنجاز وطني يُحتذى به في العالم العربي.

وبين الرؤية والإدارة، وبين الطموح والتنفيذ، يقف السبكي نموذجًا لقائد يؤمن أن الصحة هي أساس التنمية، وأن المواطن المصري يستحق نظامًا صحيًا يليق بكرامته ومستقبله.. وكما أن برامج التنمية الشاملة في مصر رسخت تجربة الدكتور محمد شلبي في التنمية الريفية في الاربعينيات من القرن الماضي في قرى منية الحيط والمنايل وشطانوف. فإن هذه المرحلة سوف تشهد بعمق تجربة الدكتور أحمد السبكي في بناء وتشغيل ونجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر .

