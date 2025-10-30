الخميس 30 أكتوبر 2025
اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بعد مرور ساعة من بدء تعاملات اليوم الخميس

البورصة
البورصة

ارتفعت مؤشرات  البورصة المصرية بمرور ساعة من بدء تعاملات اليوم الخميس نهاية الأسبوع.

مؤشر "إيجي إكس 30"  

وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27%  عند مستوى 38777 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 47034 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.33%  عند مستوى 17277 نقطة، وارتفع  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.58%  عند مستوى 4343 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما صعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58%  عند مستوى 12149 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52%  عند مستوى 16000 نقطة، فيما صعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.58%  عند مستوى 3949 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء 

تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء وربح رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.766 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"  

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 38229 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 47034 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 17273 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 4318 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 12079 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 15915 نقطة، فيما صعد  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 3926 نقطة.

