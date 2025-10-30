الخميس 30 أكتوبر 2025
توروب يجري تعديلات على تشكيل الأهلي أمام المصري

توروب
توروب

استقر ييس توروب مدرب الأهلي على إجراء بعض التعديلات على تشكيل الفريق في مباراة المصري المقبلة، يأتي في مقدمتها عودة جراديشار لقيادة هجوم الفريق بالإضافة إلى مروان عطية مع احتمالية الإبقاء على أشرف بن شرقي احتياطيا المباراة المقبلة. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام نظيره المصري البورسعيدي، مساء الأحد المقبل الموافق 2 نوفمبر، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة 

وتقام مباراة الأهلي والمصري على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار الجولة الثالثة عشرة من عمر المسابقة، في الثامنة مساء وتنقل عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري. 

ويسعى الأهلي لتعويض تعادله الأخير أمام بتروجت واستعادة صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح المصري بقيادة جهازه الفني لتحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب. 

وحسم التعادل الإيجابي مباراة النادي الأهلي وبتروجت بهدف لكلا منهما، في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف بتروجت حامد حمدان في الدقيقة 12، وسجل هدف التعادل للأهلي نيس جراديشار في الدقيقة 61. 

