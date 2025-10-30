الخميس 30 أكتوبر 2025
خارج الحدود

إعصار ميليسا، 23 قتيلا في هايتي وكوبا تلملم جراحها بعد مشاهد الدمار والفيضانات

قالت السلطات في هايتي، الأربعاء، إن 23 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم بسبب تبعات الإعصار ميليسا، معظمهم بسبب الفيضانات في منطقة بيتي جواف حيث قُتل 10 أطفال على الأقل ولا يزال 10 أشخاص في عداد المفقودين.

الإعصار  ميليسا هو الأقوى الذي يضرب اليابسة منذ 90 عامًا عندما وصل إلى جامايكا الثلاثاء كعاصفة من الفئة الخامسة، وهي الفئة الأعلى على مقياس سافير-سيمبسون، ما تسبب في "مستويات غير مسبوقة" من الدمار.

وقال دينيس زولو، منسق الأمم المتحدة في دول عدة في الكاريبي، في اتصال عبر الفيديو من كينجستون "ما نعرفه إلى الآن هو حصول دمار هائل، غير مسبوق، على مستوى البنى التحتية والممتلكات والطرق وشبكات الاتصالات والطاقة".

وأشار الى أن سكانًا يقيمون "في ملاجئ في مختلف أنحاء البلاد، وحاليا تشير تقديراتنا الأولية الى أن البلد تعرّض لأضرار على مستويات غير مسبوقة".
 

 كوبا تلملم جراحها بعد إعصار ميليسا

وفي كوبا كوبا، بدأت السلطات الكوبية لملمة آثار الدمار الذي خلّفه الإعصار "ميليسا" بعد مروره العنيف شرق البلاد، مخلفًا وراءه مشاهد الخراب والفيضانات.

ففي مدينة سانتياجو دي كوبا، ثاني أكبر مدن الجزيرة، هرع السكان لتنظيف الشوارع وإزالة الأشجار والأعمدة المنهارة، بينما ما زالت الكهرباء مقطوعة والمياه تغمر بعض الأحياء حتى مستوى الخصر، بحسب وكالة "فرانس برس".


وقد أجلت السلطات أكثر من 735 ألف شخص من المناطق المعرَّضة للخطر.

وفي وقت تستعد جزر الباهاماس وبرمودا لاستقبال الإعصار خلال الساعات المقبلة، أكد الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل أن الأضرار "جسيمة"، بينما أرسلت الولايات المتحدة وبريطانيا مساعدات عاجلة للبلدان المنكوبة.

ويرى اختصاصيو المناخ أن ارتفاع حرارة المحيطات يُسهم في زيادة حدة الأعاصير، ما يجعل "ميليسا" جرس إنذار جديد على خطورة التغير المناخي في الكاريبي والعالم.

