عبد الفتاح الجريني ينعى الراحل بهاء خليل نجم the voice
رحل عن عالمنا اليوم الفنان اللبناني الشاب بهاء خليل عن عمر ناهز الـ 28 عاما والذي كان ضمن المشاركين في برنامج the voice.
ونعى عبد الفتاح الجريني الراحل بهاء محمد خليل، حيث أنه نشر صورته عبلا “إنستجرام” وعلق قائلا: “إنا لله وإنا اليه راجعون”.
بهاء خليل كان ضمن المشاركين في برنامج the voice في موسمه الخامس وكان ضمن فريق محمد حماقي، واستطاع أن يلفت الأنظار إليه بقوة صوته.
