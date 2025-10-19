الأحد 19 أكتوبر 2025
MBC تطرح أغنية "كلنا واحد" للترويج لبرنامجي The Voice وThe Voice Kids (فيديو)

رامي صبري، فيتو
رامي صبري، فيتو

طرحت شبكة قنوات MBC الأغنية الدعائية الجديدة بعنوان "كلنا واحد"، والتي تجمع بين نجوم برنامجي The Voice وThe Voice Kids، وذلك ضمن الحملة الترويجية لانطلاق الموسمين الجديدين من البرنامجين.

 وتأتي الأغنية برسالة فنية ملهمة تعكس روح التعاون والوحدة بين المواهب المختلفة، تمهيدًا لعرض الحلقات الأولى في 29 أكتوبر الجاري.

قدّم أغنية "كلنا واحد" نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي، هم الشامي، رامي صبري، أحمد سعد، أسماء لمنور، وناصيف زيتون، وذلك ضمن الحملة الترويجية لبرنامجي The Voice وThe Voice Kids على شبكة MBC.

وفاجأ الفنان ناصيف زيتون طاقم عمل برنامج The Voice، الذي يتم تصويره حاليًا في الأردن، حيث قام بتوزيع الورود على أعضاء الفريق، ومن بينهم الفنان أحمد سعد والمطربة رحمة رياض، تزامنًا مع طرح أغنيته الجديدة، في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا وأضفت أجواءً من البهجة في كواليس التصوير.

ويأتي الموسم الجديد بعد غياب 5 سنوات من المواسم السابقة التي ضمت عددا من النجوم في لجنة التحكيم، ومنها تامر حسني ومحمد حماقي وكاظم الساهر ونانسي عجرم وعاصي الحلاني.

 

برنامج ذا فيوس كيدز انطلق موسمه الأول في عام 2016، وكانت لجنة التحكيم مكونة من تامر حسني ونانسي عجرم وكاظم الساهر.

 

