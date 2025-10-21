استعدادات مكثفة لـ مولد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ في 24 أكتوبر

تشهد مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ استعدادات مكثفة لمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، والتي تبدأ يوم الجمعة 24 أكتوبر الجاري وتستمر حتى الخميس 30 أكتوبر، حيث تُختتم الليلة الختامية بسهرة إنشادية يحييها المنشد المعروف محمود التهامي.

وتحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، تكثف الوحدة المحلية جهودها في كافة القطاعات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للزوار، مع التركيز على رفع مستوى النظافة والإنارة، وتجميل مداخل المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية استعدادًا لاستقبال آلاف الزوار من مختلف المحافظات.

وقال "ساطور" إن حملات النظافة مستمرة على مدار الساعة، ويتم متابعة منظومة النظافة ميدانيًا، مشيرًا إلى مشاركة كافة الأحياء وفرق العمل في طلاء البلدورات، وغسيل الأرصفة، وقص وتهذيب الأشجار، بالإضافة إلى أعمال الري وزراعة أحواض الزينة.

ومن جانبه، يتابع المهندس أحمد المصري، نائب رئيس المدينة، سير العمل في منظومة النظافة والتجميل، مشددًا على رفع القمامة والمخلفات من الشوارع بشكل دوري، والتأكد من نظافة المناطق الحيوية ومحيط المدارس.

كما شملت الاستعدادات قرى وتوابع مركز دسوق، حيث تم تنفيذ حملات نظافة موسعة وتمهيد وتسوية الطرق، بإشراف نواب رئيس المدينة لشؤون القرى، ومنهم المهندس أحمد المصري والأستاذ وليد فلفل. وشملت الحملات قرى: محلة دياي، كفر مجر، محلة أبو علي، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسي، شباس الملح، كفر العرب.

وقام رؤساء القرى بمتابعة أعمال تسليك خطوط الصرف الصحي، صيانة صفايات الأمطار، وتطهير البيارات، إلى جانب متابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها، ورفع كفاءة الإنارة العامة.

وأكد رئيس المدينة أن العمل مستمر على مدار اليوم لضمان تقديم أفضل الخدمات للزوار، والتعامل الفوري مع أية شكاوى أو طوارئ، بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية.

