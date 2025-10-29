«ضرائب القاهرة أول» تواصل العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع لخدمة الممولين ودعم تقديم الإقرارات

صرحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في إطار حرص المصلحة على تقديم الدعم الفني والتقني للممولين، ومساعدتهم على الانضمام لمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة (SAP)، ستستمر المأموريات الضريبية العشر التابعة لمنطقة ضرائب القاهرة أول وأيضا مركز دعم التحول الرقم بقاعة الخزانة العامة بلاظوغلي في العمل أيام الخميس 30 أكتوبر، والجمعة 31 أكتوبر، والأحد 2 نوفمبر 2025، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً، لتقديم الدعم اللازم للممولين واستلام اكواد التفعيل على المنظومة الجديدة حتى يتمكنوا من تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا عبر المنظومة.

استمرار العمل بالمأموريات التابعة لمنطقة ضرائب القاهرة أول

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المأموريات التي سيستمر العمل بها تشمل:

مصر الجديدة أول – مصر الجديدة ثان – مدينة نصر أول – مدينة نصر ثان – مدينة نصر ثالث – المهن الحرة (القاهرة أول وثان) – النزهه – مدينة السلام – المرج – بدر.

وأكدت رشا عبد العال أن مركز دعم التحول الرقمي والمكاتب الأمامية في هذه المأموريات ستكون متواجدة بكامل طاقتها لتقديم المساعدة والإرشاد للممولين في استلام أكواد التفعيل على المنظومة الجديدة ورفع الإقرارات، مشيرة إلى أن المصلحة تواصل جهودها لتيسير سبل تقديم الإقرارات الإلكترونية وضمان الانتقال السلس إلى المنظومة الرقمية الموحدة.

ودعت رئيس المصلحة جميع الممولين إلى سرعة الانضمام لمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة، مؤكدة أن المصلحة توفر كل سبل الدعم الفني والتوعوي، ويمكن التواصل مع المصلحة عبر الخط الساخن 16395 للرد على أي استفسارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.