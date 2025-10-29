الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

«ضرائب القاهرة أول» تواصل العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع لخدمة الممولين ودعم تقديم الإقرارات

مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية

صرحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في إطار حرص المصلحة على تقديم الدعم الفني والتقني للممولين، ومساعدتهم على الانضمام لمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة (SAP)، ستستمر المأموريات الضريبية العشر التابعة لمنطقة ضرائب القاهرة أول وأيضا  مركز دعم التحول الرقم بقاعة الخزانة العامة بلاظوغلي في العمل أيام الخميس 30 أكتوبر، والجمعة 31 أكتوبر، والأحد 2 نوفمبر 2025، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً، لتقديم الدعم اللازم للممولين واستلام اكواد التفعيل على المنظومة الجديدة حتى يتمكنوا من تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا عبر المنظومة.

استمرار العمل بالمأموريات التابعة لمنطقة ضرائب القاهرة أول

وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المأموريات التي سيستمر العمل بها تشمل:
مصر الجديدة أول – مصر الجديدة ثان – مدينة نصر أول – مدينة نصر ثان – مدينة نصر ثالث – المهن الحرة (القاهرة أول وثان) – النزهه – مدينة السلام – المرج – بدر.

وأكدت رشا عبد العال أن مركز دعم التحول الرقمي والمكاتب الأمامية في هذه المأموريات ستكون متواجدة بكامل طاقتها لتقديم المساعدة والإرشاد للممولين في استلام أكواد التفعيل على المنظومة الجديدة ورفع الإقرارات، مشيرة إلى أن المصلحة تواصل جهودها لتيسير سبل تقديم الإقرارات الإلكترونية وضمان الانتقال السلس إلى المنظومة الرقمية الموحدة.

ودعت رئيس المصلحة جميع الممولين إلى سرعة الانضمام لمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية والاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة، مؤكدة أن المصلحة توفر كل سبل الدعم الفني والتوعوي، ويمكن التواصل مع المصلحة عبر الخط الساخن 16395 للرد على أي استفسارات.

الجريدة الرسمية