الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نائب ترامب: مشادة زيلينسكي في البيت الأبيض الأكثر شهرة في مسيرتي

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

وصف نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس  المشادة الكلامية التي وقعت بينه وبين فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض في فبراير الماضي بأنها "الأكثر شهرة" في مسيرته.

وصرح فالس في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" قائلا: "إن هذا الحادث على الأرجح هو الأكثر شهرة مما  قمت به على الإطلاق، وسيظل الأكثر شهرة في مستقبلي".

وأشار فانس في الوقت نفسه إلى أنه وزيلينسكي قد تجاوزا بالفعل هذه الصفحة في علاقتهما، وأن الأمور بينهما عادت إلى طبيعتها.

 

مشادة زيلينسكي في البيت الأبيض

وفي التفاصيل، فإن الحادث وقع في 28 فبراير عندما وبخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيلينسكي في البيت الأبيض، وذلك خلال زيارة الأخير لتوقيع اتفاقية التنمية المشتركة للثروات الباطنية الأوكرانية.

وكان ترامب يطالب زيلينسكي خلال اللقاء بالموافقة على وقف إطلاق النار في النزاع القائم، كما طالبه بالتوقف عن انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

عواقب النزاع الأوكراني

وانخرط فانس في توبيخ زيلينسكي عندما بدأ الأخير في تبرير خطواته واتهام روسيا، بل وتجاوز ذلك إلى تهديد الولايات المتحدة بأنها ستشعر بعواقب النزاع الأوكراني رغم أنها منفصلة بمحيط عنها.

وأدت هذه التطورات إلى طلب الوفد الأوكراني مغادرة البيت الأبيض بشكل فوري، مما أدى إلى تأجيل توقيع الاتفاقية المخطط له.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيلينسكي البيت الأبيض ترامب روسيا

مواد متعلقة

زيلينسكي: أوكرانيا تتجه لاستخدام واسع لصواريخ "فلامينجو" و"روتا" خلال العام الجاري

زيلينسكي: فرنسا ستزودنا بطائرات ميراج وبريطانيا تساعدنا في صناعة المسيرات

زيلينسكي يتوجه إلى السويد لتوقيع اتفاق حول تزويد كييف بالأسلحة

الأكثر قراءة

سعر الجنيه الذهب بالصاغة خلال تعاملات اليوم الأربعاء

حركة المحليات 2025، تعيين أحمد جمال الدين سكرتيرا عاما مساعدا ببنى سويف

مجلس النواب يتجه لعقد جلسة عامة الأسبوع المقبل لمناقشة هذه الموضوعات

خلاف على الأذان ينتهي بالاعتداء على عامل مسجد بالغربية (فيديو)

تراجع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

الرميان: صندوق الاستثمارات العامة السعودي يقترب من تحقيق تريليون دولار بنهاية 2025

مصرع 4 أشخاص صعقا بالكهرباء في مزرعة بقنا

إيقاف خدمة شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع في هذا التوقيت

خدمات

المزيد

منع جندي إسرائيلي من دخول التشيك بسبب جرائمه في غزة

ارتفاع سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

انخفاض جديد في أسعار البيض اليوم الأربعاء ببورصة الدواجن

سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-10-2025

المزيد

انفوجراف

خريطة أماكن شاشات عرض احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، أبو حذيفة بن عتبة طلب مبارزة أبيه في بدر

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بوجود مشاكل عائلية

اشتريت ذهبا لغرض الاستثمار بعد ارتفاع أسعاره، هل يجب عليه الزكاة ؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads