نائب ترامب: مشادة زيلينسكي في البيت الأبيض الأكثر شهرة في مسيرتي

وصف نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس المشادة الكلامية التي وقعت بينه وبين فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض في فبراير الماضي بأنها "الأكثر شهرة" في مسيرته.

وصرح فالس في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" قائلا: "إن هذا الحادث على الأرجح هو الأكثر شهرة مما قمت به على الإطلاق، وسيظل الأكثر شهرة في مستقبلي".

وأشار فانس في الوقت نفسه إلى أنه وزيلينسكي قد تجاوزا بالفعل هذه الصفحة في علاقتهما، وأن الأمور بينهما عادت إلى طبيعتها.

مشادة زيلينسكي في البيت الأبيض

وفي التفاصيل، فإن الحادث وقع في 28 فبراير عندما وبخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيلينسكي في البيت الأبيض، وذلك خلال زيارة الأخير لتوقيع اتفاقية التنمية المشتركة للثروات الباطنية الأوكرانية.

وكان ترامب يطالب زيلينسكي خلال اللقاء بالموافقة على وقف إطلاق النار في النزاع القائم، كما طالبه بالتوقف عن انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

عواقب النزاع الأوكراني

وانخرط فانس في توبيخ زيلينسكي عندما بدأ الأخير في تبرير خطواته واتهام روسيا، بل وتجاوز ذلك إلى تهديد الولايات المتحدة بأنها ستشعر بعواقب النزاع الأوكراني رغم أنها منفصلة بمحيط عنها.

وأدت هذه التطورات إلى طلب الوفد الأوكراني مغادرة البيت الأبيض بشكل فوري، مما أدى إلى تأجيل توقيع الاتفاقية المخطط له.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.