"الجبتانا.. النص المقدس المفقود في ذاكرة مصر القديمة" بالعدد الجديد من "مصر المحروسة"

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، العدد الإلكتروني الجديد (403) من المجلة الثقافية "مصر المحروسة" المعنية بالآداب والفنون.

موضوعات مجلة مصر المحروسة

وتقدم الدكتورة هويدا صالح، رئيس التحرير، هذا الأسبوع مقالا بعنوان "الجبتانا المصرية"، التي تعد أحد أبرز التجليات الفكرية التي تسعى إلى استعادة روح الفلسفة المصرية القديمة في ثوب معاصر، من خلال قراءة الموروث الحضاري والنصوص الرمزية من منظور إنساني شامل.

وترى "صالح" أن أهمية الجبتانا تنبع من قدرتها على بلورة خطاب معرفي يعبر عن هوية مصرية متجذرة في عمق التاريخ، ومنفتحة في الوقت ذاته على آفاق الفكر الإنساني العالمي، الأمر الذي يدعو إلى تأمل رؤيتها الفلسفية التي تسعى إلى فهم الوجود والوعي والحقيقة من خلال مفاهيم الأصالة، والتكامل، ووحدة الوجود الكوني التي شكلت جوهر الفكر المصري القديم.

وفي باب "كتب ومجلات"، يستعرض عاطف عبد المجيد كتاب "الأدب والدين عند قدماء المصريين" للمؤرخ أنطون زكري، والصادر عن مجموعة “بيت الحكمة” ضمن سلسلة “مصريات”، ويتناول خلاله ملامح العصر الذهبي الذي عاشه المصريون القدماء، وما بلغوه من مجد حضاري أدهش العالم، في وقت كانت فيه أوروبا الغربية ما تزال في عصرها الحجري.

وفي باب "كتاب مصر" يواصل الشاعر كريم عبد السلام سلسلة مقالات بعنوان "الإبداع بين الذات الإنسانية والذكاء الاصطناعي".

ويسلط هذا الأسبوع الضوء على تأثير الإبداع الاصطناعي على الأدب، شعرا ونثرا.

وفي باب "ملفات وقضايا" يكتب أكرم مصطفى عن ملامح الأدب التأملي الفلسفي الذي يعد أحد أعمق التيارات الأدبية والفكرية وأكثرها ثراء، إذ يشكل نقطة التقاء نادرة بين جماليات الخيال الأدبي وصرامة التفكير الفلسفي، كونه يتوغل في جوهر الأسئلة الوجودية الكبرى التي شغلت الإنسان منذ نشأة الوعي، منها معنى الحياة، حدود الحرية، سر الوجود، وموقع الإنسان في الكون.

ويشير إلى أن من الكتب التي يمكن تصنيفها تحت هذا المسمى "مرايا الأرواح" للكاتب جريس بقاعين، الذي يمزج خلاله بين السرد الروائي والفلسفة الروحية، ويأخذ القارئ في رحلة عميقة داخل النفس البشرية.

ويضم عدد المجلة التابعة للإدارة المركزية للوسائط التكنولوجية، برئاسة د. إسلام زكي، عدة أبواب أخرى، منها باب "تراث شعبي".

ويكتب فيه الجزائري إبراهيم المليكي عن "أدب الخرافة" الذي يعد من أقدم وأغنى أشكال التعبير الشعبي في الثقافات الإنسانية، إذ يجمع بين البساطة في الحكاية والعمق في الدلالة.

ويرى "المليكي" أن الخرافة ليست مجرد قصة غريبة أو غير واقعية، بل صيغة تخييلية للمعرفة، يستخدمها العقل الجمعي لتفسير ما يعجز عن إدراكه بالعقل المنطقي لتتخذ الخرافة مكانتها بوصفها جزءا من "الأدب الشعبي الشفاهي" الذي يروى ويتحول ويتجدد عبر الأجيال.

وفي باب "دراسات نقدية" يكتب حاتم عبد الهادي مقالا يتناول خلاله ديوان "زهرة النار" للشاعر محمد ناجي، وفي باب "قصة" نقرأ لمصطفى عمار مجموعة نصوص قصصية قصيرة جدا بعنوان "فلسطين"، أما في"باب خواطر وآراء" نقرأ لأمل زيادة مقالا بعنوان"عالم مواز"، تتأمل فيه الأحلام بوصفها اللغة التي تتحدث بها النفس حين تتحرر من صخب الواقع، مؤكدة أن الشعوب تموت إذا توقفت عن الحلم، لأنه البوابة الوحيدة لتخطي الصعاب وتحمل الظروف وفهم الذات.

