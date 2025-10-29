السيدات على خطى الرجال، تأهل تاريخي لمنتخب الرأس الأخضر لأمم أفريقيا

حقق منتخب الرأس الأخضر للسيدات إنجازًا تاريخيًّا بحجز بطاقته الأولى في تاريخه إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2026 بالمغرب، رغم حداثة تأسيس منتخب السيدات لديه عام 2018.

وتعيش الكرة في الرأس الأخضر فترة ذهبية فبعد التأهل التاريخي لمنتخب الرجال إلى نهائيات كأس العالم 2026، جاء الدور الآن على منتخب السيدات ليكتب إحدى أروع صفحات الرياضة الوطنية بحسب موقع كاف.

وتمكنت لاعبات منتخب الرأس الأخضر من التأهل لأول مرة في التاريخ إلى كأس أمم أفريقيا للسيدات، المقررة عام 2026 في، المغرب، بعد فوزهن في مجموع المباراتين أمام منتخب مالي (4-3).

مشوار التصفيات في كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026

الدور الأول

مباراة الذهاب: غينيا 0-0 الرأس الأخضر

مباراة الإياب: الرأس الأخضر 4-1 غينيا

الدور الثاني

مباراة الذهاب: خسارة أمام مالي 1-0

مباراة الإياب: فوز أمام مالي 4-2

النتيجة الإجمالية: الرأس الأخضر تتفوق 4-3

وأسدل الستار على التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026، المقرر إقامتها بالمغرب للنسخة الثالثة علي التوالي.

وخرج منتخب مصر للسيدات من التصفيات بعد الخسارة أمام غانا 7-0 بمجموع لقائي الذهاب والإياب.

قائمة المنتخبات المتأهلة إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا للسيدات 2026

المغرب (البلد المستضيف)

الرأس الأخضر

بوركينا فاسو

السنغال

نيجيريا

غانا

تنزانيا

جنوب أفريقيا

زامبيا

مالاوي

كينيا

الجزائر

نتائج مباريات الدور الأخير من التصفيات

أنجولا – مالاوي

الذهاب 0-0

الإياب 0-2

جمهورية الكونغو الديمقراطية – جنوب أفريقيا

الذهاب 1-1

الإياب 0-1



تنزانيا – إثيوبيا

الذهاب: 2-0

الإياب 1-0

ناميبيا – زامبيا

الذهاب 4-2

الإياب 3-0

بوركينافاسو – توجو

الذهاب 0 - 2

الإياب 0- 1

الجزائر – الكاميرون

الذهاب 2-1

الإياب 0-1

مصر – غانا

الذهاب: 0-3

الإياب 4 -0

كينيا – جامبيا

الذهاب 3-1

الإياب 1-0

بنين – نيجيريا

الذهاب 0-2

الإياب 1-1

الرأس الأخضر – مالي

الذهاب 1-0

الإياب 2-4

السنغال – كوت ديفوار

الذهاب 0-0

الإياب 0-0

