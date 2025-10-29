إعلان تفاصيل الدورة العاشرة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي 5 نوفمبر

يعقد مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل دورته العاشرة، وذلك يوم الأربعاء 5 نوفمبر في تمام السادسة مساءً، بقاعة المؤتمرات بالدور الثالث في المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.

مؤتمر مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

يقدم المؤتمر الفنان طارق الإبياري، ويشارك فيه كل من رئيس ومؤسس المهرجان مازن الغرباوي، ومدير عام المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، والمنتج هشام سليمان رئيس اللجنة العليا للمهرجان.

إلى جانب عدد من الفنانين والنجوم المكرمين وأعضاء لجان التحكيم في الدورة الجديدة، ومنهم: سهير المرشدي، صابرين، ميدو عادل، عزت زين، سامح الصريطي، رانيا فريد شوقي، عمرو عبد العزيز، منى هلا، مروة عبد المنعم، محمد رضوان، المؤلف وليد يوسف، الدكتور عصام عبد العزيز، الفنان محمود حمدان، المخرج عصام السيد، الإعلامية هالة سرحان، والإعلامية بوسي شلبي.

لجان تحكيم مسابقات المهرجان

يتضمن المؤتمر الكشف عن قوائم لجان التحكيم لمسابقات المهرجان المختلفة، وكذلك المكرمين والعروض المشاركة، إلى جانب الإعلان عن الفائزين بالمسابقات النوعية، والورش التدريبية، والندوات والمؤتمرات الفكرية، فضلًا عن حفلات توقيع الإصدارات التي ستقام ضمن فعاليات الدورة العاشرة، المقرر انعقادها في الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر بمدينة شرم الشيخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.