شرم الشيخ للمسرح الشبابي يعلن أعضاء لجنة مسابقة التأليف المسرحي بدورته الـ10

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، عن تشكيل لجنة تحكيم مسابقة "التأليف المسرحي" في نسختها التاسعة باسم الكاتب وليد يوسف، وتقام فعاليات الدورة العاشرة خلال الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر.

مسابقة التأليف المسرحي

تُعد مسابقة "التأليف المسرحي" واحدة من أبرز مسابقات المهرجان، إذ تمثل منصة حقيقية لاكتشاف ودعم الأصوات الشابة في مجال الكتابة المسرحية، وتشجيعهم على خوض التجربة الإبداعية بثقة وجرأة، وقد أسهمت المسابقة على مدار دوراتها السابقة في تقديم أسماء جديدة إلى الساحة المسرحية، وتحفيزهم على تطوير أدواتهم الفنية والفكرية.

كما أتاحت لهم فرصة تحويل نصوصهم إلى عروض حية تساهم في إثراء الحركة المسرحية المعاصرة، وهو ما يجعلها ركيزة أساسية في رسالة المهرجان نحو دعم الإبداع الشبابي وصناعة جيل جديد من كتّاب المسرح.

لجنة تحكيم مسابقة التأليف المسرحي

وتضم لجنة التحكيم هذا العام كلًا من: د. سيد عبد الرازق، وهو كاتب مسرحي وشاعر وباحث من محافظة أسيوط، جمع بين التأليف المسرحي والشعر والدراسات الأدبية، وحصد جوائز مرموقة منها جائزة الأمير عبد الله الفيصل للمسرح، وجائزة الشارقة للإبداع، وقدمت نصوصه على مسارح الثقافة والجامعات، وله أوبريتات وأغاني ومشاركات في مؤتمرات ومعارض دولية، منها فعاليات اليونسكو ببغداد، وصدر عنه كتاب من أكاديمية الشعر العربي (2020)، وأدرج في موسوعات عدة منها " أطباء شعراء " بالعراق و"أعلام أسيوط".

كما تضم كذلك اللجنة الفنان محمود حمدان، وهو ممثل ومؤلف، تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، وحصل على جائزة أفضل ممثل في مهرجان أفلام المبدعين العرب (2009)، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة بأكاديمية الفنون (2011)، ومن أبرز أعماله كمؤلف (مسلسل يوميات زوجة مفروسة أوي ج3)، فيلم (الديزل)، مسلسل (عوالم خفية)، ومسلسل (حق عرب)، و( فهد البطل) ، و(حدوته منسيه)، كما حصل علي جائزة افضل مؤلف لعام ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ من مهرجان الفضائيات العربية.

وتضم أيضا تلك اللجنة الناقدة د. أميرة الشوادفي، وهي حاصلة على دبلوم النقد الأدبي من المعهد العالي للنقد الفني، وماجستير النقد الأدبي عام 2014، ودكتوراه في النقد الأدبي من المعهد نفسه عام 2019، وحاصلة على العديد من الجوائز فى مجال البحث العلمي وشاركت فى عضوية لجان التحكيم والمشاهدة بأكاديمية الفنون وغيرها من المهرجانات.

