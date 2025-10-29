ميناء العريش البحري يستعد لاستقبال السفينة الإماراتية العاشرة للمساعدات المقدمة لغزة

يستعد ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء، لاستقبال السفينة «الإمارات الإنسانية»، وهي السفينة العاشرة ضمن الجسر البحري الإغاثي الإماراتي إلى قطاع غزة، والمقرر وصولها غدًا الخميس، بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك في إطار عملية «الفارس الشهم 3» التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني.

ميناء العريش البحري يستعد لاستقبال السفينة الإماراتية العاشرة للمساعدات الإنسانية إلى غزة

وتحمل السفينة، التي أبحرت من ميناء خليفة في أبو ظبي، أكثر من 7200 طن من المساعدات الإنسانية، تتضمن 4680 طنًا من المواد الغذائية، و2160 طنًا من مواد الإيواء، و360 طنًا من المستلزمات الطبية، وعددًا من صهاريج المياه، تمهيدًا لنقلها إلى أهالي قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

ويأتي وصول هذه السفينة ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية.

وأفادت مصادر بميناء العريش البحري، أنه فور وصول السفينة، ستتولى الجهات المختصة تفريغ حمولتها ونقلها إلى المخازن اللوجستية بمدينة العريش، تمهيدًا لإرسالها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، ضمن آلية العمل الإنساني المتواصلة التي تضمن تدفق المساعدات بشكل منتظم وآمن.

