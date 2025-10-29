الأربعاء 29 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ميناء العريش البحري يستعد لاستقبال السفينة الإماراتية العاشرة للمساعدات المقدمة لغزة

سفينة امارتية
سفينة امارتية

يستعد ميناء العريش البحري بمحافظة شمال سيناء، لاستقبال السفينة «الإمارات الإنسانية»، وهي السفينة العاشرة ضمن الجسر البحري الإغاثي الإماراتي إلى قطاع غزة، والمقرر وصولها غدًا الخميس، بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك في إطار عملية «الفارس الشهم 3» التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني.

ميناء العريش البحري يستعد لاستقبال السفينة الإماراتية العاشرة للمساعدات الإنسانية إلى غزة

وتحمل السفينة، التي أبحرت من ميناء خليفة في أبو ظبي، أكثر من 7200 طن من المساعدات الإنسانية، تتضمن 4680 طنًا من المواد الغذائية، و2160 طنًا من مواد الإيواء، و360 طنًا من المستلزمات الطبية، وعددًا من صهاريج المياه، تمهيدًا لنقلها إلى أهالي قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

ويأتي وصول هذه السفينة ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع، وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية.

محافظ شمال سيناء يتابع مشروعات التطوير بميناء العريش

محافظ شمال سيناء يستقبل قائد القوات متعددة الجنسيات

وأفادت مصادر بميناء العريش البحري، أنه فور وصول السفينة، ستتولى الجهات المختصة تفريغ حمولتها ونقلها إلى المخازن اللوجستية بمدينة العريش، تمهيدًا لإرسالها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، ضمن آلية العمل الإنساني المتواصلة التي تضمن تدفق المساعدات بشكل منتظم وآمن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإمارات العربية المتحدة الهلال الأحمر الإماراتي هيئة الهلال الاحمر الاماراتي دولة الإمارات العربية المتحدة شمال سيناء سيناء محافظة شمال سيناء

الأكثر قراءة

بالأسماء، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بالمحافظات

من 3 إلى 40 جنيها، انخفاض في سعر السمك اليوم أبرزها البلطي والمكرونة والجمبري

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال والجوافة يقربان من "أسعار زمان" والموز يواصل قفزاته

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في كأس كاراباو والقناة الناقلة

الأسواق العالمية تترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي.. الإغلاق الحكومي ونقص البيانات يصعب القرار.. وخفض الفائدة أقرب التوقعات

طريقة عمل السبانخ، أكلة مغذية وكلها فوائد

ينطلق اليوم برعاية السيسي، تفاصيل المؤتمر الدولي الـ25 للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء، عيار 21 يصل لهذا المستوى

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 29-10-2025

قلق في الصغرى وبشرى عن العظمى، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

المزيد

انفوجراف

على رأسهم الزمالك والمصري.. الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة الكونفدرالية الأفريقية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الأربعاء 29 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية