اقتصاد

البنوك توجه رسائل توعية للعملاء قبل الإعلان عن بدء التوقيت الشتوي

بنوك
بنوك

بدأ العديد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري توجيه رسائل للعملاء للإعلان عن وجود تحديثات واستعدادات مع قرب انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي بعد غدٍ الخميس.

ومن المتوقع أن تتضمن الرسائل أيضًا تحذيرات للعملاء بشأن عمليات تحويل الأموال خلال الفترة التي سيتم فيها تعديل الساعة، لضمان تجنب أي مشكلات أو تأخير في المعاملات المصرفية.

 

تحديث أنظمة بنك cib

وفي سياق متصل، أعلن البنك التجاري الدولي  CIB في رسالة لعملائه أنه سينتهي العمل بالتوقيت الصيفي يوم الخميس، الموافق 30 أكتوبر 2025 الساعة 23:59. 

وأضاف بنك CIB  في رسالة تم توجيهها للعملاء مايلي:ولذلك سيقوم البنك بتحديث أنظمته لتتناسب مع تغيير التوقيت مما سوف يترتب عليه عدم إتاحة الخدمات البنكية بشكل مؤقت يوم الخميس، الموافق 30 أكتوبر 2025، بدءًا من الساعة 11 مساء (بالتوقيت الصيفي) وحتى يوم الجمعة، الموافق 31 أكتوبر 2025، الساعة 3 صباحًا (بالتوقيت الشتوي).

وتضمنت الرسالة أيضا أنه  يرجى التأكد من أن أجهزة العملاء  تعمل وفقًا للتوقيت الصحيح الجديد (التوقيت المحلي GMT +02:00) قبل أداء أي من المعاملات البنكية المتعلقة بالرقم السري المتغير الـOTP. 

أيضا سيكون هناك تحديثات في عمل تطبيق انستاباي بما يجعل هناك تريث فيما يخص عمليات التحويل للأموال خلال فترة تغيير الساعة.

