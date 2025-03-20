الخميس 20 مارس 2025
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خارج الحدود

تصريح عاجل من رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن الدخول في صراع مع إريتريا للحصول على منفذ بحري

أبى أحمد، فيتو
أبى أحمد، فيتو

 قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبى أحمد إن بلاده لا تنوي الدخول في صراع مع إريتريا للحصول على منفذ بحري، بحسب خبر عاجل لـ سكاى نيوز عربية.

 

سيادة الدول المجاورة وسلامة أراضيها

 جدير بالذكر أن إريتريا دعت المجتمع الدولي إلى “ممارسة الضغط” على إثيوبيا لاحترام “سيادة الدول المجاورة وسلامة أراضيها”، في سياق متوتر بشكل متزايد بين البلدين في القرن الإفريقي.

وكانت العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا متوترة منذ استقلال الأخيرة عام 1993. وبين عامَي 1998 و2000، اندلعت حرب دامية بين البلدين على خلفية نزاعات إقليمية ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف. 

 

اتفاق سلام مع الرئيس أسياس أفورقي

 وعام 2018، أبرم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد اتفاق سلام مع الرئيس أسياس أفورقي الذي يحكم إريتريا بقبضة من حديد منذ 1993 ثم توترت العلاقات مجددا عام 2022 بعد انتهاء الحرب في إقليم تيغراي (شمال) حيث دعم الجيش الإريتري القوات الإثيوبية ضد المتمردين.

وأثارت طموحات أبيي أحمد في حصول إثيوبيا على منفذ إلى البحر غضب أسمرة التي اتهمتها بالتطلع إلى ميناء عصب الاريتري.
 

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إريتريا رئيس الوزراء الأثيوبي آبى أحمد اثيوبيا إثيوبيا وإريتريا القرن الإفريقى

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