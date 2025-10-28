رئيس"المركزي للمحاسبات": نعمل على ترسيخ منظومة رقابية تعزز قيم الشفافية والمساءلة

عقد الجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم، جلسة نقاشية موسعة بعنوان «مكافحة الفساد وغسل الأموال.. الأبعاد القانونية والمؤسسية والدولية»، بمشاركة نخبة من الخبراء الخارجيين.

ويأتى هذا في إطار الفعاليات التحضيرية قبيل انطلاق الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر الإنتوساي (INCOSAI 25)

أدار الجلسة المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وشارك في المنصة كل من المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وهايدي مرزم، مسئول مشروع الاتصال والمعلومات باليونسكو، وأليكسيس كاموهير المراجع العام لجمهورية رواندا.



وناقشت الجلسة أحدث التوجهات والتجارب الدولية في مكافحة الفساد وغسل الأموال، مع التركيز على الأبعاد القانونية والمؤسسية، ودور الإعلام والذكاء الاصطناعي في تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، وذلك في سياق استعدادات الجهاز لاستضافة الإنكوساي 25 بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أهمية تضافر الجهود بهدف مكافحة الفساد، وقال "يمكننا أن نحقق ذلك عبر تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الأطراف المعنية بالحوكمة والنزاهة، نمضي اليوم بخطى واثقة نحو ترسيخ منظومة عمل رقابي متكاملة تعزز قيم الشفافية والمساءلة".



وأضاف: "إن التعاون بين المؤسسات لم يعد ممكنًا إلا من خلال أطر مؤسسية متكاملة تقوم على تلاقي الرؤى والأفكار، وحوار دائم وموصول بين جميع الشركاء في مسيرة الإصلاح ومكافحة الفساد".

وأشار المستشار محمد الفيصل يوسف إلى أن الجلسة تجسد هذا التكامل في أبهى صوره، إذ تجمع نخبة من المتحدثين البارزين الذين يمثلون بأشخاصهم وبخبرات مؤسساتهم أبعاد هذا التعاون في أرقى تجلياته.

مكافحة الفساد والوقاية منه عملية مركبة



من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مكافحة الفساد والوقاية منه عملية مركبة لا يمكن أن تنجح بجهود طرف واحد، بل تتطلب تكامل الأدوار بين التشريع والفهم السليم له، ثم التطبيق الدقيق، وأخيرًا الرقابة الفاعلة على هذا التطبيق، وهو ما يحقق منظومة متكاملة للحوكمة والمساءلة.

جرائم الفساد وغسل الأموال أصبحت ذات طبيعة عابرة للحدود



وأوضح أن جرائم الفساد وغسل الأموال أصبحت ذات طبيعة عابرة للحدود، تتجاوز النطاق المحلي إلى الإطار الدولي، مما يستلزم تعزيز قنوات التعاون والتنسيق بين الدول والأجهزة الرقابية، لضمان تتبع حركة الأموال غير المشروعة ومنع استغلال الأنظمة التجارية أو المصرفية في عمليات غسل الأموال.



وأشار إلى أن العالم اليوم يواجه معادلة دقيقة بين حرية حركة التجارة والاستثمار من جهة، والحاجة إلى ضبط ومراقبة تلك المعاملات لمنع استغلالها في أنشطة غير مشروعة من جهة أخرى، مشددًا على أن هذا لا يتحقق إلا من خلال تعاون وثيق بين الأجهزة الرقابية الوطنية والمنظمات الدولية المعنية.



ومن جانبها أشارت هايدي مرزم، إلى دور الإعلام والصحافة الاستقصائية في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مؤكدة أن الصحافة الاستقصائية تمثل أداة محورية في كشف الحقائق وتوعية الرأي العام بمخاطر الفساد، وهو ما يتكامل مع جهود المؤسسات الوطنية والدولية لتحقيق الحوكمة الرشيدة.



وأوضحت ممثلة اليونسكو أن التعليم أيضًا يُعد أحد ركائز هذا العمل، حيث تم إدخال مناهج للصحافة التعليمية في عدد من المدارس والجامعات، تهدف إلى نشر الوعي حول كيفية التعامل مع المعلومات المتدفقة يوميًا، خاصة في ظل التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI). وشددت على أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم الشفافية وتقديم معلومات دقيقة وموثوقة تسهم في خدمة المجتمع ومكافحة الفساد.



واستعرض إليكسيس كاموهير، المراجع العام في جمهورية رواندا، تجربة بلاده في تعزيز التعاون بين المؤسسات الرقابية والجهات المعنية بمكافحة الفساد، بما يعزز كفاءة الأداء المالي والإداري ويحد من الهدر في المال العام.



واختتم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الجلسة قائلًا: "يمكننا أن نؤكد على حقيقة هي أن تأسيس منظومة للنزاهة الوطنية، قادرة على مواجهة أخطر الجرائم المالية العابرة للحدود، يتطلب التقاء ثلاثة أركان استراتيجية، أولًا:الإرادة السياسية، ثانيًا: الرقابة المؤسسية الفعالة، ثالثًا: الإعلام المسؤول".

