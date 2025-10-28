الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
سياسة

إلغاء قرار تعيين أحد أعضاء الهيئة العليا بحزب الوفد

حزب الوفد، فيتو
حزب الوفد، فيتو

أصدر الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، القرار رقم (47) لسنة 2025، بتاريخ 28 أكتوبر 2025، يقضي بسحب قرار تعيين مصطفى السعيد عبد المنصف شحاتة من عضوية الهيئة العليا للحزب.

الهيئة العليا لحزب الوفد 

وجاء القرار بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب، وعلى القرار رقم (63) الصادر بتاريخ 18 أبريل 2023، حيث نصت المادة الأولى من القرار الجديد على إلغاء تعيين العضو المذكور، كما نصت المادة الثانية على العمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل ما يخالفه من قرارات سابقة.

حزب الوفد
قرار حزب الوفد، فيتو

الهيئة العليا بحزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة حزب الوفد عبدالسند يمامة مصطفى شحاته

الجريدة الرسمية