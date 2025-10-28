حقوق إنسان النواب تستقبل وفد الهيئة القبطية الإنجيلية لتعزيز التعاون المشترك

استقبلت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الثلاثاء، بمقر اللجنة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية (CEOSS) برئاسة الدكتور القس أندريه زكي.

تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع الدولي

يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، والمجتمع المدني، لدعم قضايا حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، وبحضور الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والدكتورة نانسي نعيم، والمهندس محمد عصام، أعضاء اللجنة.

جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

ناقش اللقاء جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتمكين المرأة والشباب، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن حزمة التشريعات التي تعزز الحقوق والحريات، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.

حرص الدولة المصرية على تحقيق العدالة والمواطنة

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تنتهج مقاربة شاملة ترتكز على العدالة والمواطنة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي، مشيرًا إلى الدور الرقابي الفعّال للجنة في متابعة أداء الوزارات المعنية لضمان تنفيذ البرامج الوطنية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية

كما تناول اللقاء الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية ورفض أي محاولات لتصفيتها، مع الإشادة بجهود مصر في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي للشعب الفلسطيني.

تفعيل الشراكة بين المجتمع المدني والدولة لتنفيذ ملفات حقوق الإنسان

وفي ختام اللقاء، ثمّن الدكتور أندريه زكي، جهود لجنة حقوق الإنسان في تفعيل الشراكة مع المجتمع المدني، مؤكدًا استمرار التعاون بين الجانبين لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز قيم المواطنة والتعايش المشترك.

